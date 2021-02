C'è spazio per il romanticismo e per lo stile eccentrico nelle tendenze acconciature capelli per la primavera estate 2021. Ecco 21 hair look per lunghezze di ogni tipo ai quali è impossibile resistere

Pochi dubbi sulle tendenze acconciature capelli per la primavera estate 2021: i raccolti saranno in prima linea, insieme a fasce e accessori su chiome lunghe e su lunghezze medie. E il corto? Viene lavorato per ottenere una texture opaca che aggiunge volume (ma senza esagerare). Per voi questa guida alle migliori 21 acconciature capelli da provare questa primavera estate. Con una sicurezza: avete davvero l'imbarazzo della scelta.

Acconciature capelli medi

Partiamo dai capelli medi che sono spesso più difficili da raccogliere in un hairdo originale. E, invece, per la prossima stagione, saranno le lunghezze sulle quali ci si potrà sbizzarire di più, complice il ritorno in grande stile delle fasce, dei cerchietti e degli accessori in generale, dalle coroncine ai fiocchi over per un look romantico. Lo styling, invece, punta al finish mosso, soprattutto quando è abbinata la frangia per un look onde morbide solo vagamente vintage. Ecco quattro hair style che sintetizzano perfettamente le tendenze acconciature capelli medi PE 2021.

Acconciature capelli corti

Il vantaggio dei capelli corti? Basta una cera o un gel per modellarli diversamente, anche ogni giorno. Per esempio, potete optare per una coda che separa in due la parte più lunga da quella più corta, oppure lavorare singolarmente le ciocche per aggiungere texture. Infine, se avete il ciuffo lungo, potete sperimentare uno stile anni Ottanta/Novanta rivisitato e decisamente più eclettico (soprattutto se vi divertite a giocare con le colorazioni).

Hairdo per capelli lunghi

Come sempre, i capelli lunghi regalano la massima versatilità in tema di acconciature. I look per questa primavera estate 2021 puntano a chignon bassi, lavorati con gel dall'effetto wet, in taluni casi arricchiti e resi originali da onde dal sapore rétro. In altri casi, invece, le onde sono lavorate all'insegna della leggerezza e i capelli sono raccolti con code basse lasciando volutamente qualche ciocco libero ai lati. Anche la treccia avrà il suo spazio: nei backstage ha sostituito il classico chignon ed è stata finanche abbinata a fasce e cerchietti. Un evergreen come la coda bassa, infine, assume un carattere diverso quando abbinata a un accessorio come, per esempio, una coroncina di fiori. Ecco nove hair look di cui ci siamo innamorate e che vi consigliamo di replicare.

Capelli lunghi pe 2021 Credit ph: Chanel

Credit ph: LaDoubleJ

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Dior

Credit ph: GHD

Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Credit ph: Toni&Guy

/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Acconciature semplici

Per chiudere, una carrellata di hairdo dedicata a chi ama le acconciature semplici. Se i capelli sono lunghi, lavorateli con una cera spostando alcune ciocche dietro le orecchie o utilizzando dei fermagli ai lati. E, se amate gli accessori, niente di meglio che puntare sui cerchietti over in perfetto stile anni Novanta.

Credit ph: Dior Make-up, Giorgio Armani Beauty, Chanel