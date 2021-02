Liscio o mosso? Pari o scalato? Ecco i migliori tagli capelli lunghi primavera estate 2021 a cui ispirarsi per dare una svolta al look

Pratici, personali e diversi sono i tre aggettivi per descrivere i tagli capelli lunghi primavera estate 2021. Pratico nel senso che l'hair cut, nonostante l'apparente complessità del risultato, è facile da gestire e da realizzare; personalizzato perché strettamente legato alle caratteristiche e alle esigenze di chi decide di sperimentare un nuovo hair look, e diverso perché in grado di valorizzare i dettagli unici che ognuno di noi ha. Lo scopo è trasformare il taglio capelli in qualcosa di originale e di irripetibile. Ma quali saranno le tendenze per i tagli capelli lunghi primavera estate 2021? Continuate a leggere l'articolo per scoprirle.

Tagli capelli lunghi primavera estate 2021: i look da provare

I capelli per la prossima stagione saranno mossi, scalati e arricchiti con volume. Tre caratteristiche must presenti in alcune delle collezioni che qui vi proponiamo per darvi qualche spunto, se avete voglia di dare una rinfrescata al taglio. Lo sanno bene gli hair stylist di Toni&Guy, per esempio che, per i tagli capelli lunghi primavera estate 2021 hanno puntato su lunghezze molto curate, su lisci abbinati a frange extra oppure su chiome lunghe dalle onde pulite che sanno di capello in grado di muoversi con leggerezza e libertà.

Infine, altro trend che diventerà sempre più un evergreen, il long bob, caratterizzato da diverse scalature: è il taglio ideale per chi ha i capelli fini e vuole puntare tutto sul volume. Tra i look scalati più cool c'è questa proposta di Davines: dalla forma che rimanda agli anni Settanta e ai capelli scompigliati degli skaters, questo taglio è più corto e pesante sul davanti e lungo sulle spalle.

Capelli lunghi: come trovare il taglio giusto

Secondo gli esperti di Toni&Guy, per scegliere il taglio adatto, bisogna considerare gli elementi e i dettagli del proprio viso. La forma del viso ideale sarebbe quella ovale. Quando si sceglie il colore e il taglio, bisogna puntare a questa forma, aiutandosi con il colore, un dettaglio, una frangia, un ciuffo, o con una scalatura per restringere i volumi. Il risultato finale è quello di rendere il viso il più armonioso possibile. Anche la tipologia del capello è fondamentale nella scelta del taglio. Se, per esempio, avete i capelli molto fini, meglio valutare un hair cut con una scalatura o un taglio pari.

21 tagli capelli lunghi primavera estate 2021

Indecise sull'hair cut da provare nelle prossime settimane? Ecco 21 proposte che abbiamo selezionato per voi!

