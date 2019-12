Amanti dello sci e della neve o del mare fuori stagione; foodie o fan delle spa: qualunque coppia siate, c'è un weekend romantico invernale perfetto per voi

Qual è il vostro senso dominante? Gusto? Vista? Tatto?

Un weekend romantico ben riuscito di sicuro i 5 sensi li stimola tutti, ma renderlo davvero indimenticabile scegliete quello che più vi si addice come coppia.

In inverno la scelta si moltiplica: ci sono quelli in montagna per chi vuole sciare e per quelli che preferiscono terme e Spa.

O, ancora, per chi cerca una scusa per mangiare e bere bene o per le coppie che condividono la passione per le stagioni calde, che non vedono l'ora di sfilare il cappello e aprire la giacca.

Insomma, qualunque coppia siate, c'è un weekend romantico perfetto per voi: dovete solo capire qual è (e prenotare).

A (stretto) contatto con la natura

Per chi vuole staccare da tutto...

... E immergersi nella natura, in grado di rimettere in sesto corpo e spirito. A due passi da Bressanone, in Alto Adige, My arbor è un albergo sugli alberi che dà la sensazione di trovarsi in un nido tra i rami, con una vista impareggiabile sulle montagne circostanti.

Costruito su palafitte alte 25 metri, fa parte dei Vinum Hotels e consente quindi di rilassarsi ancora di più grazie a una carta dei vini con 300 etichette e ottima cucina altoatesina. Gli amanti della neve e dell'attività fisica potranno raggiungere in pochi minuti il comprensorio sciistico della Plose, con i suoi 40 km di piste e 12 km di sentieri per escursioni invernali, quelli delle coccole optare per il centro benessere SPA Arboris di 2.500 mq all'interno dell'hotel, con infinity pool, rifugio yoga, saune e personal training.

Per un panorama molto diverso, ma ugualmente rigenerante, sull'altopiano di Thiersee, tra le Alpi Brandenberger dell'Austria centrale, circondato da ampi prati ed adagiato su una vallata si trova il lago di Thiersee. Un lago naturale ed idilliaco con le splendide montagne del Tirolo sullo sfondo.

Per viverlo nel modo più romantico possibile, circumnavigatelo tutto, a piedi (con una passeggiata di circa 45 minuti), con le ciaspole (ci sono ciaspolate guidate organizzate) oppure con la fiaccolata serale.

Weekend enogastronomico

Per coppie che non si tirano indietro davanti a un bis

Per un'esperienza che appaghi tutti i sensi, ma soprattutto quello del gusto, le alternative sono davvero varie e lungo tutto lo stivale.

In base alle vostre preferenze, optate per la Toscana (in foto qui sopra) se amate salumi, formaggi, carni, vini rossi e in generale i gusti caldi e avvolgenti: dal Chianti alle zone del Morellino di Scansano c'è un universo di etichette da scoprire.

Per dormire non scegliete hotel blasonati, piuttosto puntate a b&b, agriturismi o aziende vinicole con ospitalità: lì - da Viticcio a La Parrina, da Rocca di Cispiano a Rosewood Castiglion del Bosco, fino a Il Borro, Casale del Mare, le tenute di Colle Massari - rilassatevi, passeggiate tra i vigneti e ovviamente fate degustazioni.

Se invece volete gustarvi l'ultimo tiepido di stagione e un bianco vista mare, fate rotta verso la Sicilia, con davanti un tramonto mozzafiato scoprirete dei vini dal sapore pieno e ricco e ve ne innamorerete.

Per dormire scegliete Monaci delle Terre Nere (a 35 chilometri da Taormina), un country boutique hotel alle pendici dell'Etna: un ottimo punto di partenza per scoprire la zona e rilassarsi per un paio di giorni.

Preferite la montagna? Salite su un treno direzione Südtirol e preparate lo stomaco a un'offerta enogastronomica che vi resterà nel cuore a lungo: si tratta della zona più a Nord in Italia per la produzione dei vini dove il vigneto più in quota è a 800 metri e produce dei bianchi che non riuscirete a non portare a casa. Ovviamente da abbinare ai piatti della tradizione altoatesina e montana: schlutzkrapfen, strudel, canederli, selvaggina e funghi.

Per dormire optate per una struttura del circuito dei Vinum Hotels, 29 alberghi (tra cui il Pacherhof Hotel ricavato da un vecchio maso situato in un vigneto del 1142) che forniscono soggiorni interamente dedicati alla enogastronomia del territorio, con degustazioni e visite alle cantine e ai vigneti.

Alla Spa con vista

Per le coppie che non riescono proprio a togliersi le mani di dosso

Dalla Toscana all'Alto Adige, per rompere la routine, staccare la mente e dedicarsi solo al corpo: se amate le coccole portatele all'ennesima potenza e prenotate un weekend in una Spa.

Tra piscine con vista, materassini riscaldati, caminetti accesi e buon cibo, sarà davvero facile amarsi di più.

Qualche idea? Alle terme di Saturnia, nella campagna maremmana, le coccole partono al mattino con una super colazione e proseguono tra trattamenti, immersioni, cure di ogni genere per finire in bellezza con una cena al 1919 Restaurant.

A Torgiano, in Umbria, c'è anche la private Spa, dove le coppie possono intraprendere percorsi benessere romanticissimi prima di dormire in camere eleganti, alcune anche con piscina interna.

All'Excelsior Dolomites Life Resort (San Vigilio di Marebbe, Alto Adige, in foto qui sopra) c'è una piscina con vista sule montagne e alcune camere nel versante moderno della struttura hanno anche una vasca idromassaggio sulla terrazza.

Weekend al tiepido (vista mare)

Per chi vuole rincorrere l'estate

Coppie freddolose, questa è per voi: le alternative per stare se non in maglietta perlomeno con la giacca aperta anche in inverno e a poche ore di volo da casa sono numerose.

Le nostre preferite?

L'isola di Ortigia, di fronte a Siracusa (in foto qui sopra), per lunghe passeggiate gastronomiche in un angolo di paradiso siciliano che conserva tutto il fascino d'un tempo (per un soggiorno a due passi dal mare prenotate a colpo sicuro al boutique hotel Gutkowski e non ve ne pentirete).

E poco più in là, nel Sud della Spagna (dove arrivano anche numerosi voli low cost), Cordoba, calda e colorata, la città più araba dell'Andalusia, dove si trovano la Mezquita, una delle moschee più affascinanti d’Europa, l’Alcazar dei Re Cristiani in pieno stile arabo e le case bianche della Juderia.

Per arrivarci, si vola su Siviglia o Malaga, da abbinare a Cordoba se avete a disposizione un weekend lungo.

In montagna

Per coppie sportive

Comprensorio sciistico n. 1 in Austria e al 5° posto nel mondo, la regione dell'Arlberg e le sue 5 destinazioni principali - Lech, Zürs, Stuben, St. Christoph e St. Anton am Arlberg - sono il paradiso per le coppie che amano sci e snowboard, grazie a 88 impianti di risalita che rendono percorribili ben 305 km di piste segnalate e chilometri e chilometri di discese fuori pista.

Dal 1946/47 la quantità media di neve misurata annualmente è di 9 metri, il paesaggio è uno dei più nevosi delle Alpi, e la stagione sciistica dura quindi a lungo: da novembre a maggio la neve avvolge le montagne, e grazie all'altitudine privilegiata compresa tra i 1.300 e i 2.800 metri l'innevamento è ampiamente garantito. Fino a primavera.

I veri esperti della tecnica powder poi, osano avventurarsi sulla leggendaria pista del versante nord del Valluga con i suoi 40 gradi di pendenza o sulla pista Langer Zug che vanta una pendenza dell'80%.

Fate entrambi snowboard? Ursus, a Madonna di Campiglio (considerato uno dei migliori d'Europa), San Martino, Morea, Monte Bondone, Buffaure e Tonale: sono sei le top e super attrezzate arene del Trentino tra cui potete scegliere se siete appassionati della tavola.

