In Italia, Europa o mondo, ecco 7 città calde da visitare in inverno: in maniche corte o poco più, ma a una manciata di ore da dove vi trovate ora

D'inverno c'è chi preferisce andare a sciare o chi, invece, si rifiugia in tropicali e caldissimi paradisi terrestri per due settimane tra tuffi e bikini.

Senza estremismi, però, ci sono anche diverse destinazioni da scoprire a maniche corte senza andare troppo lontano, e ne abbiamo alcune anche in Italia, come Siracusa, da visitare tra stupore e voglia di assaggiare la golosissima cucina siciliana.

In un'ora e poco più si raggiunge Malta: in primavera vi si possono fare dei bagni, perciò non è raro che anche in inverno le temperature raggiungano i 18 gradi. Insomma: col sole è una meraviglia girare in barca a vela.

Calda e arabeggiante, l'andalusa Cordoba vi lascerà senza fiato, mentre a Faro, in Portogallo, potrete sentire i profumi dell'Oceano.

Chefchaouen, la "città blu" del Marocco è pittoresca quanto basta per essere scoperta con una macchina fotografica a portata di mano.

Gerusalemme, in Israele, può essere una valida alternativa a Tel Aviv, mentre chi ama i paesaggi incontaminati può volare fino a Lanzarote e fare un bagno.

Volete saperne di più? Ecco la lista delle 7 città da scoprire a maniche corte anche d'inverno, dalla più vicina alla più lontana.

Ortigia (Siracusa), Italia

Tra antiche rovine e scorci che lasciano intravedere il mare cristallino, godetevi lunghe passeggiate gastronomiche e di shopping in questa città siciliana che conserva tutto il fascino d'un tempo.

Per un soggiorno a due passi dal mare scegliete l'isola di Ortigia: l'hotel Gutkowski, la casa vacanze Stay in Ortigia e la Maison Ortigia sono tre scelte da tenere in considerazione.

Malta

Gioiellino del Mediterraneo, Malta nasconde vicoli pazzeschi e tramonti indimenticabili. Anche d'inverno si può scoprire la sua storia grazie a tour guidati che raccontano di dominazioni e guerre.

Affittate una barca per girare intorno all'isola a due passi dall'Italia per godere del suo sole caldo: mettere i piedi in acqua sarà piacevole anche in inverno.

Cordoba, Andalusia, Spagna

Calda e colorata, la città più araba dell'Andalusia, nel sud della Spagna, vi conquisterà con la sua atmosfera.

Non perdete la Mezquita, una delle moschee più affascinanti d’Europa, l’Alcazar dei Re Cristiani in pieno stile arabo e le case bianche della Juderia.

Per arrivarci, vi basta scendere a Siviglia o a Malaga, a cui potrete abbinare la visita di Cordoba se avrete a disposizione un weekend lungo.

Faro, Portogallo

Cittadina sul mare nel sud del Portogallo, Faro vanta un proprio aeroporto e deliziose case bianche.

Cinta da antiche mura, propone una splendida cattedrale, l'imperdibile chiesa Do Carmo (o Igreja de Nossa Senhora do Carmo) e vicoli coloratissimi nella città vecchia.

Se avete un giorno di più scoprite anche la Ria Formosa, una laguna che vi regalerà scorci naturali pazzeschi.

Chefchaouen, Marocco

Ecco la cosiddetta "Città blu del Marocco", in una regione dal clima sempre piacevole.

Dopo aver scattato centinaia di foto tra casette ed edifici azzurri, fate acquisti nella Medina. La cucina è molto speziata, più che in altre regioni.

Ci arrivate con un volo fino all'aeroporto di Tetouan, da cui poi la città dista circa 70 chilometri, oppure arrivando a Fes: da qui, però, il viaggio è molto più lungo.

Gerusalemme, Israele

Sono in molti a preferire la Città Santa alla gettonatissima Tel Aviv: sarà per la suggestione del Muro del Pianto, la Basilica del Santo Sepolcro, il Monte del Tempio o forse per i vicoli della Città Vecchia, da percorrere perdendocisi.

Dopo un po' di shopping abbandonatevi ai piaceri della cucina locale, perché qui si mangia benissimo.

Lanzarote, Canarie

Meta perfetta, quest'isola delle Canarie, se avete a disposizione un weekend lungo per godervi spiagge, riserve naturali, paesaggi vulcanici.

Non perdete il giardino dei cactus, il Mirador del Rio, il punto più panoramico dell'isola, ma anche il mercato domenicale di Teguise: coloratissimo e perfetto per fare acquisti gastronomici e souvenir.

Potrete fare anche passeggiate nei vulcani e prendere il sole in spiagge spettacolari, come playa Papagayo.

