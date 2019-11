Dai resort tra i monti o i vigneti alle terme di città, ecco 10 spa in Italia da non perdere se sognate qualche ora di coccole solo per voi

Fuga d'amore? Gita fuori porta? O pomeriggio di relax con le amiche? L'importante è rilassarsi.

Per questo abbiamo selezionato 10 terme e Spa dove riuscirci a colpo sicuro, dalla Toscana all'Umbria, passando per il lago d'Iseo e quello di Garda, fino agli spot cittadini che permettono di rompere la routine e staccare la mente: a due passi da casa e dall'ufficio, aiutano la mente a ristorarsi e regalano aperitivi diversi dal solito.

Le tendenze dell'anno? Non basta più un'area con jacuzzi, piscina, sauna e bagno turco. Le spa, oramai, propongono aree relax con materassini acquatici riscaldati, amache e caminetti accesi, mentre è diventato naturale l'abbinamento con cibi bio e con cure che includono diete e nutrizione.

Ecco quindi 10 spa da non perdere.

(Continua dopo la foto)

Terme di Saturnia (provincia di Grosseto)

Alle terme di Saturnia da 3mila anni scaturisce un’acqua unica e potentissima, tanto che gli antichi dicevano di andare lì a fare un “bagno santo” (e per chi ama la mitologia, immancabile il riferimento al mito di Saturno).

Oggi c'è un resort, attorno alla fonte, immerso a sua volta nella splendida campagna maremmana. Le coccole partono già al mattino con una super colazione e proseguono tra trattamenti, immersioni, cure di ogni genere.

C'è anche un pacchetto ad hoc per i golfisti che non rinunciano al benessere, oltre che per coloro che invece amano la buona cucina: il 1919 Restaurant, prima di tornare nelle camere del resort, non vi deluderà.



De La Ville Spa (Roma)

Punta sull'equilibrio tra mente e corpo, questa spa all'interno di uno degli hotel più eleganti della città.

Oltre all'area termale con sala con sali mediterranei, sauna, bagno turco, fontana di ghiaccio, vaschette foot kneipp, idromassaggio e plunge pool ci sono palestra per chi tiene alla forma, zona relax, sale trattamenti e... una suite doppia per i massaggi, super romantica.

Gradonna (Tirolo)

Montagna chiama benessere. Sia d'estate che d'inverno, questa spa a Kals sul Großglockner, nel bel mezzo delle splendide montagne del Tirolo orientale, è l'ideale per rilassarsi dopo una scalata, un trekking leggero o una giornata sulle piste da sci.

All'interno del Gradonna Mountain Resort, la spa propone piscine interne ed esterne, laghetto balneabile e zona saune, oltre a trattamenti di ogni tipo.

Un paradiso in mezzo alle montagne, quindi, da ammirare anche dall'area benessere. Per un po' di privacy, dormite negli chalet. Ci sono anche un ristorante e un bar.

Borgobrufa (Torgiano, Umbria)

Coi suoi 3mila metri quadrati tra idromassaggi, saune e piscina panoramica riscaldata, quella di Torgiano è la spa più grande dell'Umbria.

Dopo il restyling conclusosi nella prima parte del 2019, ha aperto anche una "private spa" dove le coppie possono intraprendere percorsi benessere romanticissimi prima di dormire in camere eleganti, alcune anche con piscina interna.

Può essere la meta ideale per chi, oltre al benessere, ricerca anche i buoni sapori italiani: dal vino al tartufo, infatti, quest'angolo di Umbria è perfetto per gli appassionati di enogastronomia.

Centro Tao Natural Medical Spa, Park Hotel Imperial (Limone sul Garda, Brescia)

La spa di questa struttura a cinque stelle sul lago di Garda propone soft sauna, steam bath, sauna finlandese, vertical kneipp e cascata di ghiaccio.

Ma sono diverse le chicche di relax, come l'area dove c'è un'installazione con il fuoco a scaldare l'atmosfera.



Ma anche come i numerosissimi trattamenti di benessere e bellezza: ci sono quelli anti-age, estetici, ma anche dedicati all'equilibrio mentale.

A questo, ovviamente, si aggiungono le diverse piscine interne ed esterne, oltre all'hotel e ai suoi servizi ristorativi.

Royal Thai Spa, hotel Cocca (Sarnico, Bergamo)

La spa di quest'hotel sul lago d'Iseo propone un percorso benessere completo e capace di rimettere al mondo: oltre alla piscina interna dotata di chaises longues idromassaggio, corridoio airpool e fontane cervicali, ci sono sauna, bio-sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, tunnel bi-termico, zona scrub e savonage, spa stream (su richiesta) e area relax.

A questo, in un’ambientazione esotica con decorazioni e arredi originali thailandesi, si aggiungono trattamenti e massaggi in pieno stile thai, appunto.

E se amate la Thailandia, c'è anche un ristorante a tema.

Qc Terme (Torino, Milano, Roma)

Bormio, San Pellegrino, Pré Saint Didier, Val di Fassa, Chamonix Mont Blanc sono ormai dei punti di riferimento per gli appassionati del relax.

Chi però ha solo qualche ora da regalare a sé stesso può scegliere gli spot di Torino Crocetta, Milano Porta Romana e Roma Fiumicino.

Angoli di benessere e riposo a pochi chilometri da casa propria e dall'ufficio dove ci si reca ogni giorno. Mica male, no?

Entrando ci si immerge in un'atmosfera senza tempo dove a dominare è il suono dell'acqua: ci sono idromassaggi, saune, bagni turchi, aree per pediluvio, zone relax ispirate al territorio, ristoranti e punti ristoro.

Avete mai provato, infine, l'aperiterme? L'aperitivo, sì, ma facendo cin-cin in accappatoio.

Mioni Pezzato (Abano Terme, Padova)

Ad Abano Terme si viene per una giornata o un soggiorno di relax, ma anche per le cure termali.

Sono tanti gli spazi da non perdere: c'è il parco termale di 20mila metri quadrati con ben sei piscine, 16 vasche a differenti temperature e più di 100 postazioni idromassaggio, alcune anticellulite, altre per problemi lombari, cervicali e plantari. Tra le cure termali c'è anche la fangoterapia.

Da non perdere, poi, anche la sala relax (accanto alla zona umida): al centro della stanza c'è un camino acceso, intorno materassi ad acqua riscaldati e amache giapponesi.

Excelsior Dolomites Life Resort (San Vigilio di Marebbe, Alto Adige)

Quest'hotel a Plan de Corones è il perfetto punto di partenza per i trekking estivi ma anche per le sciate invernali.

Di ritorno, prima di sedersi tra i tavoli panoramici del ristorante, è d'obbligo rilassarsi nella spa.

Sono diverse le zone dove concedersi un po' di pace, ma l'angolo migliore, aperto solo agli adulti, è la Spa Dolomiti: la piscina con vista sulle montagne vi lascerà senza fiato, così come anche la comodità dei letti matrimoniali nell'area relax. Lo spot perfetto per leggere anche un buon libro.

Una curiosità? Alcune camere nel versante moderno della struttura hanno anche una vasca idromassaggio sulla terrazza.

Fonteverde (San Casciano dei Bagni, Siena)

Nella campagna toscana, questo resort con annesse terme e spa propone soggiorni rilassanti con splendido affaccio sulle colline della Val d’Orcia.

Dopo una colazione con prodotti bio, si fa una passeggiata guidata mattutina, prima di fare un po' d'esercizio in palestra o lanciarsi immediatamente tra saune, bagni turchi, piscine e aree relax.

Oltre a percorso etrusco e idroterapico, sono da non perdere i trattamenti curativi con particolare attenzione alla dieta e alla nutrizione.

Scoprirete la filosofia "equilibrium", prima di andare a cena e di dormire in camere eleganti.