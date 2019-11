Da abbinare all'enogastronomia o agli eventi mondani, passando per piste da sci e spa, ecco 8 posti dove andare in vacanza quest'inverno per chi ama la neve

C'è l'Austria del lusso e dello shopping e quella degli eventi mondani, la Svizzera per chi ama i percorsi in treno, il Trentino degli spot per gli snowboarder, la Slovenia per gli amanti della natura, la Valle d'Aosta per gli appassionati di enogastronomia.

E poi rilassanti spa e centri benessere panoramici in Alto Adige e sulle Dolomiti. Insomma: è lunga la lista delle destinazioni tra cui scegliere per trascorrere una vacanza sulla neve questo inverno.

Coniugare lo sport col benessere non basta più. Ora si cercano belle piste, grandi spa, piatti tradizionali, design, eventi mondani: tutto insieme. Per questo la scelta dell'hotel, che diventa un vero e proprio rifugio dove staccare la spina, è sempre più importante.

E ricordatevi che è tornata in auge la tuta intera da sci.

(Continua sotto la foto)

Vacanza di lusso in Austria

Se prima contavano (quasi) solo le piste, ora nella scelta di una vacanza sulla neve incidono anche i buoni ristoranti di una zona e l’hotel dove si può soggiornare.

Tra i più belli, varcando il confine italiano, c’è l’Astoria Resort Seefeld, nella regione tirolese di Seefeld, più volte teatro di giochi olimpici.

Il punto, poi, è strategico: si trova a circa 10 chilometri dal confine con la Germania e a 20 chilometri a nord-est di Innsbruck, dove il tempo passa tra aperitivi e shopping.

La sera rientrerete in spaziose, eleganti e romantiche camere che profumano di legno.

Giornate mondane (ancora in Austria)

L'inverno cult in Austria si trascorre nella zona dell'Arlberg: da anni campioni di Formula Uno, star del cinema, ma anche giovani freerider pronti per fare sport di giorno e apres-ski nel pomeriggio.

La zona, poi, è perfetta per chi ama sciare e fare snowboard: si pensi che la ski area dell'Alberg connette sci ai piedi cinque piccoli paesi incastonati nelle Alpi di Vorarlberg e Tirolo.

(credit: Josef Mallaun)

Hotel di design con affaccio montagna

Design, camere con caminetto e super vista costellati per il territorio delle Dolomiti attendono chi vuole evadere dal caos cittadino e rilassarsi h24 in un hotel moderno, ma allo stesso tempo tradizionale, e con tante proposte di benessere.

L'ideale per chi, mentre il proprio partner si diletta sulle piste, preferisce aspettare nella spa.

Scegliete i Vita Alpina Hotels: il Gerstl vanta un centro benessere super panoramico, mentre le aree relax del Valserhof sono da sogno.

Al Drumlerhof dormirete in suite che profumano di bosco.

Svizzera, per i più dinamici

Amate sciare, ma volete cogliere l’occasione per fare anche altro?

La Svizzera è quello che fa per voi. A Melchsee-Frutt si può pescare sul ghiaccio: così trote e salmerini diventano una cena freschissima.

Oppure si possono scoprire diverse zone grazie al Glacier Express, che attraversa i luoghi più suggestivi del Paese.

Vi piace pattinare? La pista di Surava, nella valle dell’Albula, si trova proprio sulla tratta ferroviaria Coira-St. Moritz.

Le giornate con sci e tavole ai piedi le passate tra Andermatt, Sedrun e Disentis, ora collegate tra loro.

Benessere e sport in Alto Adige-SudTirol

Neve e spa? Certo, ormai la stragrande maggioranza delle strutture ricettive vanta almeno un piccolo centro benessere.

Ma per fare le cose proprio in grande scegliete Merano e le sue terme (in alcuni periodi dell'anno aperte fino alle 23).

In quest'angolo di Alto Adige-SudTirol, infatti, potrete alternare giornate di sport con sci e tavola ai piedi a momenti di totale relax.

Per una vacanza romantica, scegliete l'hotel Terme Merano o prenotate una camera al My Arbor, l'albergo immerso nei boschi della Plose (appena sopra Bressanone) e costruito letteralmente sugli alberi.

Con le sue suite costruite "a palafitta" nel bosco vi regalerà la sensazione di trovarvi in una casa sull'albero. L'ideale per rilassarsi dopo una giornata sugli sci e una tappa alle terme dell'hotel.

Cogne, dove fondo ed enogastronomia si sposano

In Valle d'Aosta, Cogne è la località perfetta dove praticare sci di fondo, lunghe camminate, ma soprattutto dove scoprire la cucina del posto. Sono numerosi, infatti, i ristoranti da scoprire in paese, tutti buonissimi.

Da non perdere la Brasserie du Bon Bec e il Bar à Fromage dove provare fondue, potence, raclette di capra, chinoise royale, mentre le carni vengono cotte sulla griglia all'Eco Wellness Hotel Notre Maison, che a chi arriva in treno alla vicina Torino fa trovare un'automobile elettrica per raggiungere Cogne (l'esperienza si chiama Alpine Green Experience).

A pochi chilometri da Cogne c'è la blasonata Courmayeur: tra shopping e aperitivi alla moda, non perdete chicche uniche come il peeling alla polenta, il trattamento al fieno caldo per la schiena e quello nutriente ai burri d'alpeggio che propone l'hotel Auberge de la Maison.

Trentino, per gli amanti dello snowboard

Ursus a Madonna di Campiglio (considerato uno dei migliori d'Europa), San Martino, Morea, Monte Bondone, Buffaure e Tonale: sono sei le top e super attrezzate arene del Trentino tra cui potete scegliere se siete appassionati della tavola.

Divertitevi e imparate nuovi trick tra half pipe, rails, box, kickers, jump e percorsi boardercross.

E dopo c'è l'imbarazzo della scelta tra apres-ski e shopping pomeridiano per abiti da neve sempre più tendenza.

Al parco nazionale, in Slovenia

Non dovrete andare lontano per scoprire bellezze della natura come il parco nazionale del Triglav, in Slovenia, che confina con l'Italia.

D'inverno, poi, è uno spettacolo: non perdete un giro in cabinovia, che vi regalerà una vista pazzesca sulle Alpi Giulie e sul lago di Bohinj.

Diversi i modi per scendere, dalle piste da percorrere all'insegna dell'adrenalina alle passeggiate. Al ritorno a valle, rilassatevi nel parco acquatico di Bohinj.