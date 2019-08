Ristoranti e locali aperti, piscine, luoghi nascosti da vedere e tanto altro: ecco tutto quello che serve sapere per decidere cosa fare a Milano ad agosto

Milano ad agosto ha un che di mistico. Perché si può finalmente vivere la città senza la confusione e la frenesia che la contraddistingue il resto dell'anno.

E perché se si supera l'invidia verso chi si tuffa in mare sul feed di Instagram si scopre che è un posto magnifico, con sempre più locali, negozi e ristoranti che rimangono aperti per tutta l'estate, così come musei, iniziative culturali e luoghi da visitare.

Senza dimenticare le piscine e il cinema en plein air.

Ecco dove andare e cosa fare a Milano ad agosto.

Estate Sforzesca

Fino al 25 agosto 2019 sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in scena la settima edizione della manifestazione diventata ormai una tradizione dell'estate meneghina, con spettacoli di danza, concerti e rappresentazioni teatrali a ingresso gratuito o a prezzo contenuto.

La rassegna cresce quest’anno in qualità e quantità, con un arco di programmazione che copre tutta la stagione - dal 7 giugno al 25 agosto - e ben 82 date in cartellone: praticamente uno spettacolo a sera per tutta l’estate.

Tra le novità di questa edizione il punto bar ristoro, che sarà allestito nello stesso Cortile delle Armi e resterà aperto durante gli spettacoli, la rassegna quest’anno risulta ecofrendly e totalmente plastic free.

Bagni Misteriosi e le altre piscine aperte ad Agosto



Per tutto il mese di agosto è possibile farsi il bagno in questa bellissima location, risultato del restauro della piscina Caimi, risalente agli anni '30.

Oltre a nuotare e prendere il sole, nello spazio battezzato come l'opera di De Chirico è possibile fare l'aperitivo e, di giovedì, tuffarsi anche dopo il tramonto (fino alle 23) e ascoltare musica jazz suonata dal vivo.

Per quanto riguarda le altre piscine, ovvero dei centri balneari più vasche esterne, l'apertura durerà quest’anno fino all'1 settembre, con un giorno di chiusura settimanale e orario variabile per ciascuna struttura.

I luoghi nascosti da scoprire a Milano

Agosto è anche il momento ideale perfare un giro per la città alla scoperta di luoghi diversi dal solito, che abbiamo sotto gli occhi tuti i giorni, ma che difficilmente ci soffermiamo a guardare.

Che siate milanesi doc, d'adozione o solo in visita, approfittatene.

Qualche esempio? Il Santuario di San Bernardino alle Ossa o la Cripta di San Sepolcro.

O ancora la Vigna di Leonardo, con l'annessa Casa degli Atellani in cui ora è pure possibile soggiornare grazie agli appartamenti recentemente restaurati.



Qui trovate le altre destinazioni da scoprire.

Ristoranti aperti ad Agosto a Milano

A Milano d'estate non si muore certo di fame.

Molti locali rimarranno aperti per tutto il periodo estivo con il vantaggio che potrete provare ogni giorno una pietanza diversa, senza correre il rischio di fare file.

Tra i locali che rimarranno aperti per tutto il mese: se amate la cucina cinese, 168 Chinese Township e Mu Dim Sum; per gli hamburger in zona Navigli c'è FUD Bottega sicula (dove è anche possibile acquistare prodotti tipici), mentre per soddisfare la voglia di sushi ci sono i tanti Bomaki sparsi per la città; per la pizza artigianale realizzata con lievito madre tappa obbligata è Berberè; per la cucina fusion e il suo imperdibile giardino zen vi consigliamo Shambala (chiuso solo dal 12 al 18 agosto); la carne migliore in tutte le sue infinite varianti e qualità è quella di Top Carne, mentre se avete nostalgia dei sapori pugliesi la meta è Moscara Terra d'Otranto; infine Peck CityLife, premiato dal Gambero Rosso come novità dell'anno nella Guida Milano e il meglio della Lombardia.

Cinema all'aperto

Se avete voglia di vedere un film, ma non vi va di chiudervi in una sala, potete scegliere tra i tanti cinema all'aperto sparsi per la città.

In zona San Siro c'è lo schermo con cuffie di Mare culturale urbano che proietterà film italiani e internazionali (anche in lingua originale) ogni sera fino all'1 settembre.



Se come sfondo volete lo skyline milanese, vi consigliamo l'Highline Galleria, che consente di godersi le pellicole circondati dalla vista del Duomo e del centro storico fino al 30 ottobre.

In alternativa potete consultare la programmazione di Arianteo e dei suoi grandi schermi posizionati in luoghi di cultura e bellezza, come Palazzo Reale o il Chiostro dell'Incoronata.

Brunch e aperitivi



Voi pensate a riunire gli amici superstiti, alla location ci pensiamo noi.

Che si tratti del brunch del weekend o dell'aperitivo c'è solo l'imbarazzo della scelta.

God Save the Food rimarrà aperto tutto il mese in Rinascente, mentre chiuderanno solo il 15 agosto quelli di Brera e viale Piave (quello di Brera avrà un orario ridotto e la chiusura è ancora da definire).



Rosebymary, il bistrot dedicato alla cucina naturale, rimarrà aperto tutto agosto nella sua sede di via Cesare Battisti, mentre chiuderà dal 15 al 18 quello di via San Prospero (quello di Piazzale Cadorna sarà chiuso dall'11 al 25).

Pandenus rimane aperto tutta l'estate, dalla colazione al brunch al cocktail la sera e lo stesso vale per il Jazz Cafè, che dopo l'aperitivo si trasforma in un club a tutto tondo, con dj set fino a tarda notte.

Le mostre a Milano ad agosto

Per tutto il mese i principali musei della città rimarranno aperti per consentire a turisti e visitatori di ammirare le loro esposizioni, temporanee e permanenti.

Tra le più interessanti: a Palazzo Reale, le mostre I preraffaelliti e l'Italia e Nanda Vigo -light project; al Mudec Roy Lichtenstein e le sue Multiple Visions e Liu Bolin; in Triennale è visibile per l’ultimo mese Broken Nature; al Museo Diocesano Magnum's First. La prima mostra di Magnum.

Rimarranno aperti per tutta l'estate anche la Pinacoteca di Brera, il Museo della Scienza e della Tecnica, il PAC e l'Acquario Civico.

Concerti e nightlife

Come ogni anno i luoghi che non mollano mai sono il Base e il Magnolia, che per tutto agosto continueranno a organizzare party e serate a tema.

Un po' sottotono quest'anno il programma del Carroponte che prevede tre serate, una l'11 con il concerto hard core dei Sick Of It All, una il 30 con il Punkadeka Festival e l'ultima il 31 con Holi Festival dei colori.



Si danza a ritmo di boogie woogie (e non solo) alla Balera dell'Ortica, meta imperdibile nell'estate di ogni milanese.



Si chiude in bellezza il 30 e 31 agosto con il Milano Rocks, il festival in programma al Mind Milano (ex area Expo) che vede in line up Florence and the Machine, Twenty One Pilots, Billie Ellish e tanti altri.