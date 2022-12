Se vi accetta per quello che siete, vi ascolta sempre e vi dà attenzioni quotidiane, allora potreste aver trovato la persona giusta

Ognuno di noi vorrebbe trovare il partner perfetto, quello pronto a condividere con noi tutto il suo mondo: ma come capire se è la persona giusta per noi? Come la si riconosce?

Le relazioni perfette non accadono e basta: ci vuole continuo lavoro e attenzione per portare avanti una storia d'amore, anche quella con il vero grande amore.

Tuttavia ci sono alcuni segnali che possono aiutarci a capire se è la persona giusta quella che abbiamo di fianco.

Per esempio: quanto è disposto a sacrificare per voi? Litigate spesso? I vostri interessi coincidono?

Alcuni esperti di relazioni hanno identificato 10 segnali per capire se la persona con cui state è quella che fa per voi. Eccoli.

Come scoprire se è il partner giusto per voi

**6 segreti per avere una relazione lunga, sana e felice**

(Continua sotto la foto)

1. Riuscite a trovare dei compromessi che vanno bene a entrambi

La chiave per ogni relazione di successo è il compromesso.

Ogni relazione, qualcuna di più qualcuna di meno, è un compromesso tra le esigenze individuali delle persone coinvolte. È infatti sbagliato aspettarsi di essere sempre perfettamente allineati o d'accordo su tutto.

Ma il modo in cui siete in grado di scendere a compromessi e negoziare con il vostro partner è un indicatore chiave di quanto siete adatti l'un l'altro.

Se trovate facile incontrarvi nel mezzo quando siete in disaccordo su qualcosa, allora sappiate che il vostro potrebbe essere il partner giusto.

2. Vi accetta per quello che siete

La persona giusta vi rassicurerà, vi farà i complimenti e vi farà sapere quanto siete meravigliosi*. In altre parole, vi accetterà per quello che siete, con tutti i vostri pregi e i vostri difetti.

Lasciate andare le persone che mettono costantemente in discussione i vostri pensieri e il vostro aspetto: è un chiaro segnale che qualcosa non va.

Un buon partner vuole che voi siate felici e non dubitiate mai di voi.

3. Litigate, ma in modo salutare

Le discussioni non sono necessariamente una brutta cosa in una relazione. In effetti, a seconda di come le gestite, possono essere parte integrante della longevità di una storia d'amore.

Con la persona giusta, dovreste essere in grado di esprimere punti di vista opposti o diversi senza che ciò causi rotture o fratture nella relazione.

Litigare in modo salutare allora significa imparare a convalidare le reciproche prospettive, anche se non corrispondono necessariamente alle nostre.

**Litigare fa bene alla coppia (lo dice la scienza)**

4. Avete valori fondamentali simili

Non è necessario avere esattamente gli stessi interessi del proprio partner. In effetti, a volte aiuta averne di completamente diversi: vi dà qualcosa di cui parlare.

Ma se volete una relazione a lungo termine con qualcuno, dovete assicurarvi di essere sulla stessa lunghezza d'onda in termini di obiettivi di vita e valori fondamentali.

Che siano le vostre opinioni sull'avere figli, dove vorreste vivere o semplicemente lo stile di vita che vorreste avere. Qualunque cosa sia, se è importante per voi, dovrebbe esserlo anche per il vostro partner.

5. Il partner perfetto è un buon ascoltatore

Un buon partner ascolterà attentamente tutto ciò che avete da dire, indipendentemente da quanto possa sembrargli noioso.

La capacità di ascoltarsi a vicenda e di dare all'altro spazio per sentirsi ascoltato, anche se il contenuto della discussione non è di nostro interesse come individuo, dimostra a quella persona che è degna del nostro tempo e della nostra attenzione.

6. Non avete paura di dire ciò che vi passa per la mente

Quando avete trovato il partner perfetto, non c'è nessun tipo di giudizio nella relazione. O almeno non dovrebbe esserci.

Dovreste sentirvi libere di essere voi stessi e mostrare tutti i lati della vostra personalità. Se avete in mente qualcosa, parlatene liberamente. In una relazione sana il partner vi ascolterà senza giudizi o pregiudizi.

7. L'intesa fisica tra voi due è palpabile

Tanto che altre persone commentano quanto siete fantastici insieme.

Per capire se lui è la persona giusta per voi bisogna anche interrogarsi sulla chimica fisica che vi attrae l'un l'altro.

Se, al di là delle scintille sotto le lenzuola, il solo tenersi per mano vi riempie il cuore di gioia, anche dopo tanti anni passati insieme, allora tenetevi stretta questa persona.

**Quanto conta il sesso in una relazione? La risposta degli esperti**

8. La vostra famiglia e i vostri amici l* adorano

Potrebbe sembrare ovvio, ma se i vostri cari vanno d'accordo con la persona con cui uscite, di solito è un buon segno.

Famigliari e amici probabilmente vi conosceranno meglio di quanto voi conosciate voi stessi. È normale quindi che siano protettivi e inizialmente sospettosi nei confronti delle persone con cui uscite.

Se loro sono i più grandi fan del vostro partner, allora sappiate di averne scelto uno giusto.

9. Siete al centro del suo mondo

Non c'è niente di peggio che essere nel bel mezzo di un discorso con il proprio compagno per poi notare che sta guardando Instagram.

Siamo così spesso distratti dalla tecnologia, dagli schermi e dalle notifiche. Ma l'attenzione verso l'altro gioca un ruolo importante nella formazione di connessioni significative.

Il partner perfetto sarà completamente presente; il che dimostra il proprio valore per quella persona.

10. Vi dimostra affetto con piccole attenzioni

Un gesto non deve essere grandioso per essere romantico. In effetti, a volte sono i gesti piccoli a significare più degli altri.

I piccoli gesti scaldano il cuore a chi li riceve. E sono proprio le attenzioni quotidiane a farci capire quanto un partner tiene a noi e alla nostra felicità.

**Perché per stare bene in coppia si deve prima stare bene da soli**