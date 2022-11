Combattete la stanchezza con un sana routine mattutina che vi aiuterà a iniziare la giornata con il piede giusto: ecco cosa fare

Si dice che il mattino ha l’oro in bocca, ed e davvero così. Iniziare la giornata con il piede giusto è fondamentale per raggiungere il massimo del potenziale per il resto delle ore e dei giorni a venire.

Avere una sana routine mattutina è un ottimo modo per svegliarsi felici, in salute e di ottimo umore. Con un buono stato di benessere mentale e fisico, è infatti molto più facile affrontare tutte le sfide che possono verificarsi nel corso della giornata.

Ma avere una sana routine mattutina non è solo un modo per mantenere buone abitudini, ma è anche il momento ideale per praticare la cura di sé e aumentare la fiducia in se stessi prima di iniziare ufficialmente la giornata.

10 cose da fare per iniziare la giornata col piede giusto

1. Svegliatevi presto

Svegliarsi presto al mattino è una sfida per molti, soprattutto per tutti coloro che preferiscono restare svegli fino a tardi per aprire gli occhi quando il sole è già alto. Alzarsi presto, però, può davvero cambiarvi la giornata.

Svegliarsi tra le 5 e le 6 del mattino vi permetterà di avere un paio d’ore tutte per voi; da dedicare all’attività fisica, alla lettura delle notizie oppure al lavoro. Qualsiasi sia l’attività, alzarvi qualche ora prima del solito vi aiuterà a partire col piede giusto.

2. Come prima cosa bevete dell'acqua

Si tratta di una pratica spesso sottovalutata ma di fondamentale importanza. Bere acqua come prima cosa al mattino aiuta immediatamente a reidratare il corpo.

Le sei/otto ore di sonno sono infatti un periodo molto lungo da passare senza consumare acqua. E il corpo, dal cervello alla pelle, ne risente. Bere allora due o tre bicchieri d'acqua subito al risveglio è un buon modo per dar nuova vita al proprio corpo.

3. Fate almeno 15 minuti di esercizio fisico

Allenarsi al mattino fa bene al fisico, alla mente e anche all’anima.

Se avete tempo prima del lavoro, fate un salto in palestra o provate a fare una corsa intorno all’isolato. Pedalate sulla cyclette, fate addominali o semplicemente fate degli esercizi di stretching. Anche solo 15 minuti di attività sportiva vi aiuteranno a darvi la carica giusta per affrontare la giornata.

4. Fate meditazione

Bastano 5 minuti di meditazione al mattino per prepararsi mentalmente a tutto.

Se praticata regolarmente, la meditazione vi aiuterà ad affrontare l’ansia e lo stress delle faccende quotidiane, a liberare la mente e a darvi un gradito senso di calma e pace che vi accompagnerà per il resto della giornata.

5. Fate un doccia fredda energizzante

Dopo l’esercizio fisico e la meditazione non c’è niente di meglio che una bella doccia. Meglio ancora se fredda.

È stato dimostrato che lavarsi con l’acqua fredda spinge il sangue lontano dalla superficie della pelle verso l'interno per portare agli organi e al cervello ossigeno fresco e sostanze nutritive. Stimola anche il nervo vago, che svolge un ruolo importante nella gestione dell'ansia e dello stress. Il modo perfetto per iniziare la giornata.

6. Non saltate la colazione

Se gli esperti sono concordi nel dire che la colazione è il pasto più importante della giornata un motivo ci sarà! Non importa che lavoro facciate, è fondamentale avere qualcosa nello sto manco prima di andare in ufficio o accendere il computer.

Preparatevi allora una buona colazione, ancora meglio se salutare e nutriente. Via libera allora ad alimenti come la granola, i cereali e il porridge, oppure yogurt e frutta fresca. chi preferisce il salato può invece optare per un toast con prosciutto e formaggio o per uova accompagnate con avocado.

7. Rifate il letto (dopo aver arieggiato la stanza)

Potrebbe sembrare un'azione irrilevante, ma per iniziare la giornata la meglio dovete sistemare il vostro letto.

Rifare il letto al mattino, dopo aver aperto la finestra per almeno 10 minuti, vi darà infatti un senso di realizzazione. Questo, a sua volta, vi darà un'immediata sensazione di successo e che vi farà sentire organizzati e pronti per affrontare la giornata.

8. Non dimenticatevi di fare la vostra beauty routine

Quando si è di fretta a inizio della giornata è facile saltare qualche step per velocizzare le cose. Tuttavia, avere una skincare routine è cosa buona e giusta.

Dedicare del tempo al mattino per amare la propria pelle con tonici, sieri e creme idratanti è uno dei modi migliori per dimostrare amor proprio e farci sentire meglio per tutto il giorno.

9. Scegliete l’outfit con cura

Che lavoriate da casa o dall'ufficio, è più probabile che vi sentate produttivi e pronti per affrontare la giornata se indossate un abito pulito e presentabile, scelto con cura all'inizio della giornata.

Quello che indossiamo è il modo in cui esprimiamo noi stessi e ciò che presentiamo al mondo, anche se il mondo non ci vede in questo momento perché stiamo lavorando da casa.

10. Ascoltate un podcast motivazionale

Avete bisogno di un'ulteriore spinta per iniziare la giornata? Provate ad ascoltare un podcast motivazionale.

Se state attraversando una settimana difficile o avete bisogno di una piccolo aiuto qua e là, i messaggi di ispirazione sono un ottimo strumento per affrontare la vita di tutti i giorni con una prospettiva sana e positiva perché vi aiuteranno a ritrovare fiducia e forza di volontà.

