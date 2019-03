Il nostro umore ha connessione diretta con il modo in cui vestiamo tanto che si possono influenzare a vicenda: ecco come vestirsi per migliorare l'umore

La percezione di sé influenza quello che si indossa e viceversa.

Non è un caso se ci sono momenti in cui sentiamo di voler cambiare stile o se in periodi particolari vogliamo stravolgere il nostro look.

Il corpo e la mente sono in costante comunicazione e per questo il modo in cui ci prendiamo cura di uno avrà sicuramente conseguenze sull’altro.

In altre parole, se ci vestiremo in un certo modo potremo aver anche ricadute positive sul nostro umore.

Vi spieghiamo perchè e come farlo.

Fate caso a quello che indossate

Se siete di umore nero e state per prendere dall’armadio vestiti dello stesso colore, dovreste semplicemente accorgervene.

Non dovete per forza modificare quello che indosserete ma fate caso a come vi state vestendo.

Molto probabilmente gli abiti non avranno forme pronte a valorizzare il vostro corpo ma anzi potrebbero volerlo nascondere.

Solo se vi accorgerete di quanto il nostro umore influenza la scelta degli abiti, potrete prendere il controllo di questa dinamica.

Usate l'abito per quello che vi serve

Il secondo passo è quello che vi porterà a utilizzare gli abiti a in base a come volete sentirvi e a quello che volete trasmettere.

Siete tristi? Aggiungete un accessorio rosso o dai colori forti, vi sentirete più potenti.

Avete un appuntamento di lavoro e volete essere ricordate? Usate un completo elegante e degli orecchini importanti.

Ricordate che il vostro look comunica tanto quanto le parole che usate.

Giocate con la vostra immagine

La moda permette di giocare.

Concede di sentirsi un famoso manager per un giorno o una femme fatale per il giorno dopo.

Se saprete usare questo potere, vi renderete conto che potete essere chi volete, quando volete e cambiare così il vostro umore e la sicurezza in voi stesse.

A chi vorreste somigliare domani? Come vi potreste vestire per mettervi in quei panni?

Osate

Se volete migliorare l’umore, cercate un capo, un accessorio, un dettaglio che possa alzare la posta in gioco.

Indossate qualcosa di diverso dal solito, che sceglierete con cura e che vi rallegrerà.

Con la nuova stagione, ad esempio, potreste investire in una borsa gialla, fucsia o arancione che possa dare un tocco glamour e divertente all’outfit.