È dura, ma non impossibile, e soprattutto è fondamentale: vi spieghiamo come dimenticare un ex fidanzato e ricominciare a stare bene

Come dimenticare un ex fidanzato quando tutto ci parla di lui e tutto ci ricorda come eravamo felici insieme?

Quando si parla di sentimenti è difficile essere razionali, e spesso si finisce per essere in balia di quello che si prova, dei ricordi e di quello che ci tiene attaccati al passato e diventa difficile andare avanti e lasciarsi il dolore alle spalle.

Non solo.

A volte il dolore diventa anche una comfort zone, qualcosa che ci fa sentire protette e che ci dà un alibi per non rimetterci in piedi.

È importante però riconoscere questi sentimenti e impegnarsi per ritrovare serenità e felicità.

Come ricominciare dopo la fine di una relazione e dire addio al passato che ti tormenta? Come fare ad andare avanti ed essere di nuovo felici?

**10 cose da fare quando ci si lascia**

Insomma, come dimenticare un ex fidanzato?

Serve del tempo, ovviamente, a volte anche molto tempo, ma se volete instradarvi nella direzione giusta dovete anche impegnarvi e tirare fuori tutte le forze che vi sono rimaste.

Come dimenticare un ex fidanzato

1. Fate una lista con quello che odiate di lui

Uno dei segreti per dimenticare un ex fidanzato è fare una lista in cui mettete nero su bianco quello che odiate di lui.

Vi serve per ricordare a voi stesse che siete sulla strada giusta: non importa se vi ha mollate lui, avete un sacco di motivi per lasciarvelo alle spalle.

Fatela in stampatello, appiccicatela al frigo e ripetete i punti tutti le mattine. Tenetene anche una copia in borsa, nel caso durante il giorno vi venisse voglia di scrivergli un messaggio malinconico.

Non vi serve pensare alle cose belle, ricordatevi che vi ha fatto del male, mettete quello che provate per lui in una scatola e cacciatelo in fondo a un cassetto.

2. Smettete di nominarlo

Segnatevi quante volte al giorno esce il suo nome dalla vostra bocca o accennate alla sua persona con qualcuno, cercate di dimezzare questo numero in una settimana e poi sforzatevi di cancellare completamente il suo nome dalle vostre conversazioni.

Non nominarlo vi farà incredibilmente bene.

Sarà come far svanire un po' del suo potere, farlo esistere un po' meno, vi renderà più padrone di voi stesse e vi sembrerà di riprendere il controllo sulla vostra felicità.

3. Sforzatevi di non provare rancori

L'odio è solo un'altra faccia dell'amore, significa comunque provare qualcosa che vi tiene legate a lui.

Non è certo facile ma dovreste sforzarvi di non avercela con lui, di non provare rancore.

È l'unico modo per ricominciare dopo una separazione e proseguire in modo sereno verso la vostra strada, senza guardarvi indietro.

Pensate che è lui quello che ci perde e quello che si pentirà della sua decisione. Non avete nessun motivo di avercela con lui perché presto voi sarete più felici.

4. Riaprite un progetto che trascuravate da tanto

Qualcosa che sognavate di fare da moltissimo tempo? Un progetto nel cassetto che non avevate mai il tempo di sviluppare quando stavate con lui?

Un viaggio da organizzare che è tanto che pensavate di fare ma che lui ha sempre rimandato?

Ora non c'è nulla che vi impedisce di dedicarci del tempo, tiratelo fuori dall'armadio delle cose insolute e concedetegli l'attenzione che merita.

Vi sentirete felici come delle ragazzine e sarete fiere di voi stesse.

5. Cercate di non vedere tutto nero

Lo sappiamo, dimenticare un ex fidanzato non è affatto facile.

Ma il modo in cui vedete le cose influenza la vostra vita più di quanto potete immaginare, quindi se vedete tutto nero rimarrete impantanate in una bolla di tristezza e di disagio e allontanerete tutte le cose belle che vi si avvicinano come fa il vape con le zanzare.

Volete veramente respingere la felicità e portarvi dietro la vostra nuvola di Fantozzi?

Ricordatevi che il tempo che state perdendo a lamentarvi è solo vostro.

Quindi, quando il passato vi tormenta, non perdete tempo a piangervi addosso, piuttosto mettete da parte le lacrime e rifatevi una vita.

6. Riempitevi l'agenda d'impegni

Fate, fate, fate tantissime cose.

Andate al cinema, a quella mostra che è tanto che volete vedere, un weekend a Venezia, il corso di calligrafia, la lezione di canto gregoriano, l'aperitivo con i compagni delle elementari, il saggio di vostra nipote.

Non dite di no a nulla. Non state a casa, non state da sole. L'importante è fare cose, non pensare a lui e evitare i momenti di malinconia, soprattutto il weekend.

7. Pensate al futuro

Come dimenticare un ex fidanzato? Semplice, iniziate a pensare al vostro futuro.

Fatelo in maniera positiva e iniziate a immaginarlo senza di lui al vostro fianco.

Questo però non deve rendervi tristi, al contrario deve farvi sentire libere e padrone di quello che siete e delle milioni di possibilità che avete davanti.

L'importante è smetterla di guardare indietro e piangere su quello che non c'è più.

8. Riprendetevi voi stesse

Subito dopo una rottura, la vostra autostima precipita verso livelli che vanno sotto terra, ma piano piano dovete impegnarvi per ricostruirla, a riportarla ai livelli di una volta, quelli che vi consentono di ridipingere un sorriso sulla vostra faccia e di guardarvi allo specchio senza sentirvi uno schifo o un completo fallimento.

Prendetevi il tempo che vi serve ma impegnatevi a tornare in pista.

9. Sfogatevi sullo sport

Dovete scaricare le energie negative. Certo potreste farlo ordinando cinque gin tonic il venerdì sera, ma dopo un mese sarebbe necessario ricoverarvi in un centro per recupero alcolisti.

Quindi, se avete bisogno di buttare fuori le energie negative senza autodistruggervi sfogatevi con lo sport.

Non importa quale. Yoga, tennis, crossfit, box... fate qualcosa che vi consenta di spegnere il cervello e scaricare la mente.

10. Uscite con qualcuno

Probabilmente non ne avete voglia ma dovreste sforzarvi.

Per dimenticare un uomo, il vecchio detto chiodo scaccia chiodo funziona veramente.

Magari questi appuntamenti saranno dei disastri ma vi serviranno a distrarvi a farvi sentire di nuovo in gioco, a regalarvi un po' di leggerezza.

Quindi recuperate vecchi spasimanti, flirtate con i colleghi o con il tipo che in palestra vi fa sempre gli occhi dolci, chiedetegli di uscire, butattevi, provate a smuovere le cose e vedrete che succederanno cose belle e che questo periodo presto sarà solo un lontano ricordo.

