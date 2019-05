L’equilibrio di coppia si raggiunge solo quando si è in grado di stare bene con se stessi, perché è solo capendo chi siete voi che potrete amare l'altro

Per raggiungere il benessere all’interno della coppia si deve prima stare bene da soli.

La coppia infatti è composta da due persone che hanno due funzionamenti con bisogni, necessità e dinamiche relazionali che si sono formate dal percorso di vita del singolo e che per questo possono essere molto diverse tra loro.

Quando la coppia si forma, nasce un nuovo spazio in cui si forma il noi.

Proprio in questo spazio, il mondo interno del partner interagisce con l’altro e, se i due mondi funzionano, la coppia raggiunge il benessere.

Ecco dunque perché per stare bene in coppia si deve prima stare bene da soli.

Il noi

Se i due mondi del singolo interagiscono nello spazio del noi, sarà facile capire quanta importanza abbia l’equilibrio individuale.

Si perché solo se il partner avrà raggiunto la consapevolezza di cui ha bisogno per stare bene, potrà contribuire a formare l’equilibrio della coppia.

Questo crea uno scambio continuo considerato un vero e proprio nutrimento per il mondo a due.



Preservare l’individualità

Un amore sano mantiene l’individualità di ciascuno dei partner.

Questo significa che l’uno senza l’altro può stare.

L’attaccamento ossessivo non porta a nulla di buono se non alla sensazione di sentirsi tristi e vuoti quando l’altro non c’è.

Per vivere la propria individualità all’interno della coppia è necessario averla scoperta prima.

Sicurezza di sé

Per stare bene in coppia è necessario aver raggiunto una buona dose di sicurezza di sé.

Sentirsi sicuri infatti significa che posso fidarmi dell’altro, non avrò bisogno di controllarlo e mi sentirò tranquillo quando parla con persone del mio stesso sesso per esempio.

Non ci saranno paranoie ingiustificate ma una sana fiducia reciproca che nasce da dentro.

Coppia alla pari

Se starete bene con voi stessi non avrete bisogno di giochi di potere all’interno della coppia.

Il litigio non verrà visto come una lotta tra chi è più forte, non ci sarà competizione, sentimenti di inferiorità o al contrario di superiorità.

Sarete fan l’uno dell’altro, gioirete insieme per i successi e vi consolerete nelle giornate no.

A patto che prima stiate bene con voi stessi.