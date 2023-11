Il gaslighting è una forma molto subdola di manipolazione perché fa dubitare la persona che lo subisce delle sue percezioni ed emozioni

Il gaslighting è una forma di manipolazione psicologica in cui una persona cerca di far dubitare l'altra della sua realtà, memoria o percezioni. È cruciale riconoscere i segnali del gaslighting per proteggere il proprio benessere emotivo.

Il gaslighting è sottile, graduale e spesso difficile da identificare, specialmente all'interno di una relazione dove c'è un forte legame emotivo.

Può avvenire all'interno di una relazione di coppia, ma anche tra genitore e figlio: si tratta di relazioni dove il legame è molto forte e per questo si da importanza e valore a ciò che vuol far credere il gaslighter.

"Sei pazza", "Non ho detto questo", "Non esagerare sono tutte scenate" l'interlocutore anziché accogliere i sentimenti e gli stati emotivi dell'altro li nega e sminuisce facendo sentire l'altra persone inadatta e insicura di ciò che prova.

Quali sono i segnali da riconoscere?

Dubitare di se stessi: ti ritrovi a dubitare delle tue memorie o percezioni. Chi fa gaslighting potrebbe negare eventi accaduti o distorcere i fatti, portandoti a mettere in discussione la tua versione della realtà. Questo può manifestarsi in piccoli dubbi quotidiani, come dimenticare dove hai messo le chiavi, fino a mettere in dubbio ricordi significativi di eventi importanti.

Confusione: sentimenti di confusione e incertezza diventano frequenti. La confusione è uno strumento chiave nel gaslighting. Il manipolatore può usare contraddizioni e menzogne per creare una realtà alternativa, rendendo difficile per te discernere la verità. Questo può portarti a sentirsi perennemente disorientato e insicuro riguardo alle tue decisioni e sentimenti.

Isolamento: il gaslighter può tentare di isolarti da amici e familiari, spesso sotto la maschera di 'protezione' o 'amore'. Questo isolamento è strategico: riducendo le tue interazioni con gli altri, diminuisce la possibilità che tu riceva conferme esterne che contraddicono la sua narrazione.

Sensazione di Impazzire: la manipolazione può portarti a domandarti se stai perdendo la ragione. Questa è forse la conseguenza più grave del gaslighting.

Perché è importante parlarne?

Parlare del gaslighting è cruciale perché riconoscerlo è il primo passo per proteggersi. Questa forma di abuso emotivo può avere effetti negativi sulla salute mentale, portando a una perdita di autostima, ansia e depressione. È importante non isolarsi ed eventualmente chiedere aiuto a uno terapeuta.

Come reagire al gaslighting:

Essere consapevoli del gaslighting è il primo passo. È anche fondamentale imparare e fidarsi di se stessi e delle proprie percezioni e se ci si sente in difficoltà cercare supporto e aiuto. Ricordate, il gaslighting è una forma di abuso emotivo, e non è colpa vostra. È possibile riprendere il controllo della realtà e della propria vita.