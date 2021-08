Tradire fa bene, a volte. Ne abbiamo parlato con la Presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia Clinica. Ecco cosa ci ha spiegato

Dire che tradire fa bene alla coppia può sembrare un ossimoro - e in molti casi lo è.

Però c'è anche chi sostiene che le corna facciano bene. A se stessi soprattutto.

Pare che il sesso extraconiugale, infatti, abbia innumerevoli pro, e addirittura sembra che sia uno "strumento di guarigione", come è emerso dall’Annual Sex Report realizzato da Ashley Madison.

Quest'ultima è la piattaforma numero uno per chi è alla ricerca di love affair extraconiugali, con oltre 72 milioni di iscritti in tutto il mondo.

E se state pensando che "Beh, per forza dicono che le corna fanno bene! Portano acqua al proprio mulino..." sappiate che, per fugare ogni dubbio, abbiamo chiesto alla Dottoressa Marinella Cozzolino di esprimersi in merito alla questione.

Psicologa, sessuologa clinica e Presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia Clinica, è la voce più autorevole d'Italia in materia di sessuologia. Quindi una vera garanzia.

"L’intimità fuori dal letto coniugale è, in molti casi, una compensazione di quello che non si riesce a prendere dalla storia d’amore in corso.

A volte accade poiché la passione si è spenta, altre volte perché la coppia è diventata 'troppo intima', ma su un piano emotivo e non sessuale.

L’altro partner, al di fuori della coppia, ha il potere di riaccendere la sessualità in uno dei due coniugi che molto spesso riesce a portare a casa, proprio in quel letto coniugale trascurato, l’eccitazione ritrovata", spiega la dottoressa Cozzolino.

(Continua dopo la foto)

Niente più passione a letto? I consigli dell'esperta

Oltre a illustrarci i benefici del sesso extraconiugale, la Presidente dell’Associazione Italiana Sessuologia Clinica offre anche consigli in caso di passione scemata nel talamo nuziale.

** Fate abbastanza sesso? Ecco la formula per scoprirlo **

I recenti dati diffusi dal report di cui sopra sostengono che il 64% degli italiani non prova più passione a letto con il proprio coniuge.

Si può fare qualcosa per risolvere il problema oppure quando l'ardore si spegne non c'è più speranza che ci siano scintille?

"Il consiglio è quello di analizzare innanzitutto le cause. Non tutti i rapporti coniugali finiscono per lo stesso motivo.

Per esempio, secondo il recente rapporto sul sesso di Ashley Madison, il 55% degli intervistati lamenta che il partner non prenda più l’iniziativa; il 45% vorrebbe più varietà a letto e il 36% vorrebbe sperimentare cose nuove.

Molte coppie si danno per scontate.

Allontanarsi per un minimo di due settimane è il primo passo per sentire la mancanza e forse il desiderio dell’altro", prosegue la Dott.ssa Marinella Cozzolino.

Una relazione extraconiugale è un (buon) motivo per lasciarsi?

Molti credono che le coppie interessate da una relazione al di fuori del numero due siano più propense a lasciarsi.

** Quanto sesso è troppo poco sesso? I segnali per capire quando non si fa abbastanza sesso **

C'è proprio chi afferma che mai riuscirebbe a perdonare il partner in caso di tradimento.

Eppure non è vero che compagni o coniugi che vengono toccati da un love affair con un terzo "incomodo" sono destinati a lasciarsi.

"Non direi che le coppie che vivono un rapporto extraconiugale si lascino più frequentemente delle altre.

empre più spesso diviene chiaro che il tradimento è funzionale a mantenere la storia, non a distruggerla.

Infatti, secondo il rapporto sul sesso di Ashley Madison, è emerso che il 30% degli intervistati ritiene di poter replicare il sesso extraconiugale con il proprio/la propria coniuge con lo stesso livello di soddisfazione, migliorando i rapporti coniugali.

E forse non solo in termini di sesso.

Questo ci fa riflettere sul fatto che i matrimoni non sono una causa persa in partenza e in alcuni casi l’integrazione di partner extraconiugali può risultare vantaggiosa per il benessere della relazione coniugale", prosegue l'esperta.

Un po' di sano egoismo che diventa (finalmente) protagonista

Benché si tratti di uno stereotipo, c'è anche del vero. Ciò che porta a esternalizzare i bisogni sessuali fuori dal matrimonio è "innanzitutto un sano egoismo.

** Cosa succede se non si fa sesso per tanto tempo? Ecco la risposta della scienza **

La perdita (che non è sempre negativa) del noi. A un certo punto si pensa al proprio benessere e solo a quello.

Ciò accade, di frequente, dopo aver ricevuto poco interesse da parte del/della partner verso la ricostruzione della coppia.

A confermarlo è il fatto che ma, tra le motivazioni degli italiani sulla loro infedeltà, il 27% dichiara di volersi sentire ancora attraente e avere fiducia nel proprio sex appeal", sottolinea la Dottoressa Cozzolino.

La sincerità non aiuta in caso di tradimento extraconiugale

Il cruccio che chiunque abbia sperimentato un tradimento si ritrova a provare è quello del dubbio amletico: "Lo dico o non lo dico?"

La voce più autorevole nel campo della sessuologia clinica (che è ben più saggia della nostra coscienza) consiglia di non dirlo.

"Il tradimento è una bugia di cui bisogna assumersi la responsabilità", spiega.

Inoltre spesso il bisogno di sincerità è più per appagare la nostra coscienza "sporca", non per aiutare a stare meglio il partner tradito.

Checché ne dica chiunque, non sapere certe cose fa vivere meglio.

Quindi valutate se rendere partecipe il vostro compagno di vita dell'esperienza extraconiugale.

Se gli esperti ritengono che sia meglio tenersi la cosa per sé, fidiamoci una volta tanto!

Perché tante coppie sono scoppiate in pandemia?

Abbiamo chiesto all'esperta cosa i lockdown e la riduzione di socialità causata dalla pandemia ha comportato nelle abitudini sessuali.

"Molte coppie sono scoppiate durante la pandemia. Stare insieme troppe ore al giorno non aiuta nessuna coppia, tantomeno quelle già un po’ logore.

La pandemia non ha sviluppato solo ansia ma soprattutto ansia da insopportazione. Il desiderio sessuale si basa sull’assenza, sul cercarsi, non su presenze così costanti e spesso sciatte".

E poi passa al capitolo social e app di incontri, lo spiraglio di apertura verso l'esterno che molti hanno utilizzato come valvola di sfogo. O come boccaglio per respirare durante l'apnea sessuale.

"Molti hanno usato i social o app di incontri (la piattaforma di incontri extraconiugali Ashley Madison, per esempio, ha visto aumentare le sue iscrizioni in modo significativo nell’ultimo anno) proprio per evadere da una realtà di coppia, magari fragile da tempo, che la situazione di chiusura ha solo portato alla luce.

Il mondo virtuale ha rappresentato l’unica socialità possibile di cui molti hanno approfittato su più fronti".