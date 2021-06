Secondo gli esperti una nuova relazione con un vecchio partner può funzionare solo in determinate condizioni: ecco quando tornare con un ex è una buona idea

Per quanto dolorosa possa essere una rottura, le relazioni di solito finiscono per una buona ragione; specialmente quando un membro della coppia, o entrambi, sono infelici.

Tuttavia, a volte, i sentimenti che si provano per un vecchio partner rimangono così forti da farci dubitare che lasciarsi sia stata la cosa giusta.

La maggior parte di noi ha infatti pensato almeno una volta di tornare con un ex o l'ha fatto davvero.

Ma è davvero una buona idea?

Prendiamo ad esempio gli ex Jennifer Lopez e Ben Affleck, che ci hanno riprovato 16 anni dopo essersi lasciati. La ritrovata storia d'amore tra i Bennifer ha suscitato molti dubbi e conversazioni su quanto effettivamente sia saggio tornare con un ex fidanzato.

Certo, ogni relazione può funzionare, ma tornare con l'ex è davvero quello che volete?

Ecco alcuni consigli degli esperti se state pensando di tornare insieme a un ex.

Cosa dicono gli esperti?

L'esperta di relazioni, Michelle Begy, amministratore delegato e fondatrice di Ignite Dating, ha dato il suo consiglio professionale per quanto riguarda la faccenda.

«Quando si considera se tornare o meno con un ex, è importante, in primo luogo, ripensare alla relazione passata e ai motivi per cui è finita - afferma Begy - Un ex di solito è un ex per una ragione».

«Anche se c'è del romantico nell'idea di due persone che si ritrovano dopo un po' di tempo e si rendono conto di quanto siano ben assortiti, raramente funziona davvero così».

Michelle Begy spiega che è importante non lasciare che la storia si ripeta se si sceglie di tornare con un ex:

«I problemi di fondo che c'erano in precedenza potrebbero essere un ricordo dimenticato ora, ma è probabile che riemergano se si decide di tornare insieme. A volte è meglio aver amato e perso piuttosto che rivivere da capo gli stessi errori».

Tornare con l'ex: sì o no?

Gli inglesi hanno un detto: Better the devil you know (Meglio il diavolo che conosci). Significa che a volte preferiamo restare in una situazione negativa - che però conosciamo bene - piuttosto che rischiare di affrontare l’incertezza di un cambiamento.

Dopo tutto, di fronte alla mancanza di opzioni o l'incertezza di navigare nel panorama degli appuntamenti, è molto più facile ricontattare un ex e riprendere da dove si era interrotto piuttosto che trovare e iniziare qualcosa di nuovo da zero.

Michelle Begy spiega: «La maggior parte delle persone si rivolge a un ex a causa della mancanza di opzioni di appuntamenti, solitudine e noia, nessuna delle quali è una solida base per un rapporto duraturo».

Se è questo il caso, meglio evitare di farsi tirare in mezzo: «Se avete l'impressione che un ex partner vi abbia cercato e contattato per riaccendere una relazione perché non aveva altre opzioni, allora non fatevi coinvolgere. Questa non è altro la ricetta perfetta per l'ennesima delusione d'amore».

Ma Begy ci tiene a sottolineare che non tutte le relazioni sono per forza così: «Possono esserci alcuni casi in cui il tempo passato separati ha portato due partner a realizzare ciò che avevano nella loro vecchia relazione e a capire che ci vogliono riprovare davvero».

Ritornare con un ex può mai funzionare?

Se siete irremovibili e ci sono tutte le condizioni (e le intenzioni) giuste per tornare con un ex, allora potreste potenzialmente far funzionare la cosa.

Tuttavia, come sottolinea Begy, tutte le relazioni sono diverse: non esiste una regola, ma una premessa valida per tutti sì.

«Anche se riallacciare i rapporti con un ex può funzionare per qualcuno, non è detto che funzioni per altri.

Affinché la relazione funzioni una seconda volta, i problemi e le ragioni che vi hanno diviso la prima volta devono essere risolti.

Se entrambi avete passato del tempo lontani lavorando su voi stessi e risolvendo i problemi che c'erano prima, allora potreste avere maggiori possibilità che funzioni di nuovo. Altrimenti vi state solo preparando a un altro fallimento una volta che il periodo della luna di miele finisce e la dura realtà della vita ricomincia».

