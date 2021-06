Come capire se tornare con un ex fidanzato sia la scelta giusta da fare? Queste 5 domande vi aiuteranno a trovare una risposta

Se vi state chiedendo come capire se tornare con un ex fidanzato possa essere la decisione giusta o un grosso errore, sappiate che c'è un metodo abbastanza sicuro per trovare la risposta corretta.

Tutti noi infatti abbiamo quell'ex partner che non riusciamo a dimenticare.

Forse è stato il primo amore. Forse la relazione è finita a causa di circostanze che nessuno poteva controllare. Forse, per qualsiasi motivo, lo pensiamo ancora. E, forse, vi siete chiesti più volte se non sia il caso di riprovarci.

Decidere se uscire nuovamente con qualcuno con cui si è già stati è complicato.

Ci si è amati, ma ci sarà anche stato un motivo per cui si è rotto.

Per trovare una risposta però ci sono alcune domande cruciali che dovreste porvi.

Unica regola: essere estremamente sinceri nel rispondere.

Come capire se tornare con un ex

1. Siete sicuri di volerci riprovare o siete solo tristi?

Il primo passo per capire se tornare con un ex sarà una buona idea è capire perché lo si vuole fare.

A volte, infatti, la fine di una relazione può essere liberatoria e riparatrice, ma più spesso è una situazione triste. Ed essere tristi è difficile.

In quei casi può sembrare che ci sia unfinished business, ma si tratta solo di tristezza.

Se è questo il caso, e avete un ex per cui provate ancora qualcosa e avete la speranza per un qualche tipo di relazione in futuro, pensateci bene prima di fare qualsiasi cosa affrettata.

La realtà è che quando finisce una relazione, i sentimenti non scompaiono automaticamente e anzi potrebbero accompagnarvi ancora per parecchio tempo.

Ciò però non significa che tornare con un ex sia per forza la scelta giusta da fare.

2. Avete preso del tempo per pensarci bene?

Vi siete dati abbastanza spazio per ragionare su cosa non andava bene e capire come fare per migliorare la relazione?

Se la risposta è no allora dovete per forza prendervi del tempo per pensarci.

«Non pensare nemmeno di tornare insieme al tuo ex finché non avrai dato alla vostra separazione un po' di spazio per respirare» avverte Rachel A. Sussman, psicologa ed esperta di relazioni.

«Quelle coppie che si prendono un po' di tempo e spazio lontani prima di rimettersi insieme hanno maggiori probabilità di risolvere i problemi rispetto alle coppie che si sono lasciate per due settimane e tornano insieme per insicurezza, solitudine o per le ragioni sbagliate».

3. Avete risolto il problema che vi ha fatto lasciare?

Non esaminate con il microscopio ogni singola cosa che potrebbe aver causato la fine della vostra relazione. Perché? Perché trovare il vero motivo è più facile di quanto crediate.

Le cause che portano una coppia a lasciarsi si possono infatti dividere in due categorie: circostanze maggiori o pressioni (interne ed esterne).

Qualche esempio di pressioni interne che possono portare alla separazione sono l'infedeltà, la poca compatibilità e il disinteresse.

I motivi esterni invece potrebbero includere la disapprovazione di un membro della famiglia, o la mancanza di tempo da dedicare alla costruzione di una relazione sana.

Qualsiasi sia il motivo per cui vi siete lasciati, dovete farvi assolutamente questa domanda: il problema è stato risolto?

«Il criterio numero uno che deve essere soddisfatto per far sì che sia possibile tornare con un ex è che qualcosa sia cambiato - afferma lo psicologo Cortney Warren.

«C'è una ragione per cui la relazione non ha funzionato l'ultima volta; forse molte ragioni. Qualsiasi cosa abbia contribuito alla vostra precedente rottura, dovete chiedervi se è stato risolto».

«A meno che non risolviate la situazione che vi ha separato precedentemente, succederà ancora», afferma l'esperta di relazioni Rachel A. Sussman.

4. Avete paura di non trovare nessun altro?

Questa è una delle ragione più sbagliate da prendere in considerazione.

Sussman spiega: «Non fatevi travolgere dalla paura. Paura di essere soli, paura di non incontrare più nessuno, paura che questa sia l'ultima opportunità che avete, paura di uscire con qualcuno».

Chiedersi se troverete mai un partner dopo una delusione romantica è del tutto comprensibile.

Ma questa preoccupazione non dovrebbe guidare le vostre scelte, e soprattutto non dovrebbe essere un motivo per decidere di tornare con un ex.

5. Cosa direste alla vostra migliore amica se si trovasse nella stessa situazione?

Anche se nessuno può veramente sapere cosa succede nell'intimità di una relazione, può essere utile chiedersi cosa consigliereste alla vostra migliore amica se si trovasse nella vostra situazione.

Spesso trattiamo i nostri amici con molta più compassione di quanta non ne usiamo per noi stessi, quindi se consigliereste per esempio alla vostra amica di darsi la possibilità di vivere la separazione e prendersi del tempo per sé, allora dovreste seguire il vostro stesso consiglio.

E se i vostri stessi amici reagissero alla rottura con un sospiro di sollievo? Prendete a cuore quella risposta.

Il vostro ex può avere qualità meravigliose, ma vale la pena essere l'unica persona a vederle?

