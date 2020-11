Angelina Jolie ha perso la battaglia per far rimuovere il giudice dal suo caso di divorzio con Brad Pitt: i due non hanno ancora trovato un accordo

Ad Angelina Jolie è stata negata la richiesta di rimuovere il giudice John W. Ouderkirk dalla supervisione del suo divorzio da Brad Pitt e il relativo caso di custodia famigliare.

**Angelina Jolie e Brad Pitt sono in quarantena congiunta per vedere entrambi i figli**

Nei documenti del tribunale depositati lunedì e resi pubblici da People, la Corte superiore della California nella contea di Orange ha stabilito che il giudice Ouderkirk - che ha sposato l'ex coppia nel 2014 - rimarrà sul caso.

Si era diffusa ad agosto la notizia che Angelina Jolie, 45 anni, aveva richiesto la rimozione di Ouderkirk poiché questo non aveva rivelato completamente il suo rapporto d'affari con gli avvocati di Pitt.

**Brad Pitt e Angelina Jolie stanno riallacciando il rapporto: non andavano così d'accordo da anni**

(Continua sotto la foto)

Perché Angelina Jolie aveva richiesto la rimozione del giudice

In un documento depositato all'epoca presso la Corte Superiore di Los Angeles, la Jolie sosteneva che Ouderkirk avrebbe dovuto essere tolto dal caso proprio per questo suo rapporto con una delle due parti.

Il giudice non aveva rivelato di «avere affari in corso e rapporti professionali» con il team legale di Pitt, quindi Angelina Jolie pensava che «non fosse giusto che fosse lui a presiedere le udienze».

**Brad Pitt: «La mia vita amorosa è disastrosa»**

Ma la corte ha detto no, e ha stabilito ufficialmente che Ouderkirk rimarrà sul caso.

È stata presa questa decisione in quanto, secondo i documenti ottenuti da People, il giudice aveva comunicato per tempo tutte le necessarie informazioni dei casi che lo avevano visto coinvolto con lo studio legale che rappresenta Brad Pitt.

Inoltre, sembrerebbe che Angelina Jolie sapesse della nomina del giudice Ouderkirk fin dal 2018, e quindi avrebbe sollevato la questione troppo tardi.

**Brad Pitt parla del suo problema con l'alcool: «Scappavo dai miei errori»**

A che punto è la battaglia legale dei Brangelina

Dopo quattro anni, non è ancora finita la battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie.

L'attrice ha richiesto il divorzio nel 2016, ma i due ancora non sono ancora arrivati a un accordo.

Una delle ragioni - forse la principale - per cui questo divorzio non è ancora terminato è la questione della custodia dei figli: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14 e i gemelli Knox e Vivienne, 12.

**Il rapporto tra Brad Pitt e il figlio maggiore Maddox «non si è mai più ripreso»**

A riguardo, l'ultimo accordo della coppia risale al 2018, ma evidentemente non ha funzionato: Brad Pitt vuole di più, vuole la custodia congiunta dei suoi sei figli, e quindi ha riportato la Jolie in tribunale.

**Brad Pitt porta in tribunale Angelina Jolie: vuole la custodia congiunta dei figli**

Dal canto suo, la Jolie non ci sta proprio e chiede una valutazione psicologica dell'ex marito prima di trovare un accordo sull'affidamento.

**Angelina Jolie riporta Brad Pitt in tribunale e chiede una valutazione psicologica per la custodia dei figli**