Durante un'intervista con DiCaprio, Brad Pitt scherza (ma non troppo) sul controllo mediatico della sua vita personale: «La mia vita amorosa è disastrosa»

Dopo aver ritirato un Golden Globe per Once Upon a Time... In Hollywood, Brad Pitt ha deciso di unirsi all'amico e co-star Leonardo DiCaprio nel podcast WTF con Marc Maron.

Marc Maron ha chiesto a entrambi in quale momento hanno saputo di aver raggiunto il successo nelle rispettive carriere.

E se DiCaprio, 45 anni, ha affermato che il suo momento è arrivato con Titanic, Brad Pitt, 56, ha detto:

«Non lo so, sono abbastanza insoddisfatto. Mi sento carne da macello, ma probabilmente dipende più dalla mia disastrosa vita personale».

(Continua sotto la foto)

La risposta arriva poco dopo un altro riferimento alla sua vita privata che ha concesso durante la cerimonia dei Golden Globe, quando ha scherzato sul controllo mediatico e le speculazioni sulla sua vita amorosa.

«Volevo portare mia madre ma non ho potuto, perché i giornali dicono che mi sto frequentando con qualsiasi donna mi sia accanto - ha scherzato Pitt durante il suo discorso - e in questo caso sarebbe stato imbarazzante».