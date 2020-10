Brad Pitt dice di esser stato «lasciato senza altra scelta», e torna (di nuovo) in tribunale con Angelina Jolie per ridiscutere la custodia dei figli

Non è ancora finita la battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Secondo le ultime indiscrezioni, i due, divorziati dal 2016, torneranno in tribunale.

L'ultimo accordo della coppia risale al 2018, ma evidentemente non ha funzionato.

Brad Pitt vuole di più, vuole la custodia congiunta dei suoi sei figli, e quindi riporta la Jolie in tribunale.

**Angelina Jolie e Brad Pitt sono in quarantena congiunta per vedere entrambi i figli**

Una fonte vicino ai due attori ha detto a Entertainment Tonight:

«Brad chiede che venga messa in atto la custodia congiunta e che questa rimanga in vigore. Angelina dal canto suo vuole essere giusta quando si tratta della custodia parentale. È molto attenta al benessere dei bambini.

«Brad ha grandi speranze che si riuscirà a far funzionare la custodia congiunta perché entrambi credono nell'importanza di avere due genitori».

**Brad Pitt e Angelina Jolie stanno riallacciando il rapporto: non andavano così d'accordo da anni**

(Continua sotto la foto)

La fonte ha anche detto che Brad è stato rispettoso dello stile genitoriale di Angelina, ma ora vuole vedere di più i figli.

**Angelina Jolie parla dei figli che diventano grandi (e rimpiange l'adolescenza)**

«Anche se non è d'accordo con tutto quello che ha fatto, Brad sa che Angelina ama i bambini e non vuole altro che il meglio per loro. E sa anche che il suo amore e la sua presenza sono necessari».

La fonte afferma anche che Brad Pitt ha «fatto tutto il possibile per evitare di dover tornare in tribunale», ma che ritiene di essere stato «lasciato senza altra scelta».

L'ex marito e moglie saranno chiamati di fronte a un giudice in California per discutere la richiesta di Pitt nelle prossime settimane.

**Brad Pitt: «La mia vita amorosa è disastrosa»**