Angelina Jolie ha richiesto una valutazione della custodia per esaminare lo stato di salute mentale di Brad Pitt perché sostiene sia un padre problematico

Sono ormai passati tre anni da quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno annunciato la loro separazione, eppure non sono ancora riusciti a trovare una soluzione per finalizzare il divorzio.

Quello su cui la coppia proprio non riesce ad andare d'accordo è la custodia parentale per i loro sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne and Knox, che dopo il divorzio dei genitori sono più uniti che mai.

Secondo le indiscrezioni, Angelina Jolie ha presentato la richiesta per una valutazione sulla custodia dei figli della coppia.

Di cosa si tratta?

La valutazione della custodia dei minori viene utilizzata principalmente nei casi in cui vi sono «preoccupazioni per l'abuso di minori, l'abuso di sostanze o problemi di salute mentale».

Quindi, prima che sia trovato un accordo di affidamento, il giudice deve approfondire lo stato di salute mentale dei genitori e le pratiche genitoriali.

Probabilmente Angelina Jolie ha richiesto questa valutazione per via degli incidenti passati. I fan ricorderanno infatti che il motivo per cui Jolie e Pitt si sono separati per la prima volta nel settembre 2016, era perché Angelina aveva accusato Brad di essere stato violento nei confronti del figlio maggiore Maddox.

Questa è però la prima volta che i documenti, presentati da Angelina e archiviati il 3 marzo, tornano in un tribunale pubblico della contea di Los Angeles.

Nel corso degli anni infatti la coppia aveva utilizzato principalmente un giudice privato per tentare di risolvere il divorzio a porte chiuse.

Tuttavia, la coppia ha chiesto al giudice che tutti gli ultimi dettagli del caso siano archiviati sotto sigillo e che nessuna informazione relativa ai dettagli della valutazione venga resa pubblica.