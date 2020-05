Brad Pitt e Angelina Jolie, dopo 3 anni di battaglie in tribunale per la custodia dei figli, sembrano aver finalmente trovato il modo per andare d'accordo

Brad Pitt e Angelina Jolie stanno lavorando a una riappacificazione.

Dopo un tumultuoso divorzio che dura da più di tre anni, e continue battaglie per la custodia dei loro sei figli, si dice che ora Angelina Jolie e Brad Pitt siano in buoni rapporti.

**Angelina Jolie e Brad Pitt sono in quarantena "congiunta" per vedere entrambi i figli**

Infatti, nonostante le voci che circondano continuamente sui Brangelina, una fonte avrebbe confermato a US Weekly che le tensioni tra i due hanno finalmente iniziato a dissolversi:

«Le cose tra Brad e Angelina non sono mai andate così bene come adesso, i due sono molto più cordiali l’uno con l’altra e stanno davvero cercando una soluzione che sia soddisfacente per entrambi».

**Angelina Jolie chiede a Brad Pitt di essere onesto sulla sua relazione con Jennifer Aniston**

(Continua sotto la foto)

Solo qualche mese fa, a novembre, le cose non andavano molto bene tra Brad e Angelina. L'attrice infatti nutriva ancora sentimenti ostili e negativi verso di lui.

**Angelina Jolie riporta Brad Pitt in tribunale e chiede una valutazione psicologica per la custodia dei figli**

«Angelina ha ancora molto risentimento nei confronti di Brad - aveva detto una fonte - Vuole che sia ritenuto responsabile di ciò che ha fatto, perché lei dice che lui ha sconvolto la sua vita e quella dei bambini».

Durante i 12 anni della loro relazione, con un matrimonio di due anni, hanno avuto sei figli: Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 e 11 anni, gemelli Knox e Vivienne.

**Ecco il consiglio che Angelina Jolie dà ai suoi sei figli**

Dopo molti alti e bassi dovuti alla separazione, il rapporto tra Brad Pitt e i suoi figli sembra ora essere decisamente migliorato, e Angelina ne è molto contenta.

La fonte avrebbe poi anche aggiunto che la Jolie è «davvero colpita dalla continua sobrietà di Brad».

Il suo problema con l'alcolismo sembrava infatti ciò che aveva spinto Angelina a chiedere il divorzio.

Ma l'attore premio Oscar ha trascorso un anno e mezzo in un gruppo di sostegno degli alcolisti anonimi, ed è rimasto sobrio da allora, riuscendo così a riprendere in mano la sua vita.

**Brad Pitt ammette le sue colpe nel divorzio con Angelina**

E Angelina Jolie sembra molto contenta di questo risultato.