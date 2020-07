Dalla separazione con Angelina Jolie, Brad Pitt sta cercando di riparare la relazione con i suoi sei figli, ma a quanto pare Maddox non ne vuole sapere

Se la relazione tra i due ex di Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt sembra essere migliorata recentemente, quella tra l'attore e il figlio maggiore, Maddox, è invece «inesistente».

Secondo quanto riportato da Us Weekly, Brad Pitt e Maddox, 18 anni, proprio non si parlano, e anche il rapporto con l'altro figlio, Pax, 16 anni, è molto teso.

Una fonte vicino all'attore avrebbe infatti affermato che, nonostante la speranza di Brad di riparare la relazione, le cose non sono affatto vicine alla risoluzione.

Anzi, «Il loro rapporto continua a essere inesistente» ha confermato la fonte.

(Continua sotto la foto)

La relazione tra Brad Pitt e Maddox è andata in frantumi nel 2016, dopo che presumibilmente i due si sono ritrovati in una discussione accesa durante un volo in un jet privato direzione Los Angeles.

Fu proprio quell'incidente che portò Angelina Jolie a chiedere il divorzio da Brad Pitt.

Da quel momento Brad Pitt ha cercato di mettere la testa a posto: niente più alcool e sessioni di terapia.

L'attore ha sempre detto di voler riparare la relazione con i suoi sei figli, Maddox compreso, ma in un'intervista aveva riferito che era deluso dal fatto che lui e Maddox non riuscissero a riallacciare i rapporti e che Maddox «non era ricettivo» ai suoi tentativi di sistemare la loro relazione.

Lo scorso autunno, Maddox si è trasferito a Seoul, in Corea del Sud, per iniziare l'università, ma è tornato a casa da mamma Angelina a Los Angeles in primavera, quando la pandemia di coronavirus ha bloccato il mondo.

Al momento, vista la particolare situazione, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno trovato un equilibrio in quarantena: i figli sono tutti a casa con la mamma, ma continuano regolari le visite del padre. Chissà se anche Maddox va a trovare il padre Brad.

