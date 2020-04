Angelina Jolie e Brad Pitt hanno trovato un equilibrio in quarantena: i figli sono tutti a casa con la mamma, ma continuano regolari le visite del padre

Come tutti, anche Angelina Jolie è in quarantena a casa con tutti e sei i figli; compreso Maddox, che si trovava all'Università di Yonsei in Corea del Sud, ma è tornato in California per l'emergenza sanitaria.

E così come ogni genitore durante la pandemia di Coronavirus, anche Angelina Jolie sta cercando di adattarsi a un nuovo modo di vivere cercando di mantenere il più alto grado possibile di normalità per i suoi figli.

**Ecco il consiglio che Angelina Jolie dà ai suoi sei figli**

Tra i compiti di scuola e attività divertenti, una fonte conferma che stanno tutti bene e che si stanno divertendo molto a passare del tempo in famiglia.

Ma, udite udite, nonostante tutte le difficoltà che hanno avuto i Brangelina per trovare un accordo per la custodia dei figli, in questa situazione di emergenza anche Brad Pitt fa parte (in qualche modo) della loro quarantena.

**Angelina Jolie ha riportato Brad Pitt in tribunale per togliergli la custodia dei figli**

(Continua sotto la foto)

Una fonte avrebbe infatti detto a E! News che: «Tutti i figli sono a casa con Angelina ma stanno continuato a vedere Brad e si recano a casa sua per le loro visite in modo molto regolare.

Stanno passando molto tempo in famiglia a guardare film, e stanno tutti bene».

**Angelina Jolie parla dei figli che diventano grandi (e rimpiange l'adolescenza)**

E ancora: «I bambini al momento trovano che il loro papà abbia davvero un'influenza calmante. Brad è più che felice di vedere i suoi figli ogni volta che vogliono, ma ovviamente questa sarà la decisione di Angie».

Sfortunatamente, la quarantena ha limitato le opportunità per Brad Pitt di passare del tempo con i suoi figli, ma sembrerebbe che tutti insieme si connettano con videochiamate quotidianamente.