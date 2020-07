Temptation Island ogni anno registra ascolti record: ecco perché il programma che mostra l’infedeltà piace così tanto da un punto di vista psicologico

Temptation Island è (se ve lo foste perso) un docu-reality in cui coppie di famosi e non devono vivere separati per 21 giorni all’interno di un villaggio da sogno in cui sono allietati dalla presenza di single pronti a metterne alla prova i sentimenti per i propri compagni.

I due fidanzati non si possono parlare fino a che uno dei due non chiede il falò di confronto che metterà fine al loro percorso all’interno del programma.

Questo rende tutto molto più difficile e soprattutto soggetto a interpretazioni più o meno distorte.

L’isola delle tentazioni prosegue dunque tra scenate, urla, pianti, insulti e fatiche da gestire e tutto questo tiene lo spettatore incollato allo schermo.

Sapete perché?

Ecco perché Temptation Island piace così tanto

Ci identifichiamo con i protagonisti di Temptation Island

Appena accendiamo la tv e parte la sigla siamo già pienamente sintonizzati con uno o l’altro protagonista.

Nelle dinamiche che vediamo attraverso le coppie, ritroviamo pezzetti delle nostre relazioni presenti o passate.

Automaticamente ci identifichiamo nella fidanzata che soffre per un complimento di troppo che lui ha fatto a una single o ci ritroviamo negli abbracci e negli sguardi di una relazione che sta nascendo.

Una volta agganciati è fatta: dobbiamo vedere come finisce.

Ci sentiamo tutti giudici

Mostrare i sentimenti e spogliarsi di ogni forma di riservatezza permette alle persone di sedersi sulla poltrona del giudice e puntare il dito.

In fondo in fondo - o forse non così in fondo - a tutti piace guardare, commentare e criticare i comportamenti che mai metteremmo in atto.

D'altronde dichiarare che questo o quello sbagliano fa anche sentire migliori: noi non lo faremmo mai, no?

Ci fa sentire meglio

Sapere che ci sono coppie che vivono disagi simili ai nostri ci fa sentire meglio.

Quello che vediamo grazie a Temptation Island entra talmente tanto nel profondo delle relazioni che ci fa sentire meno soli.

Se poi alle dinamiche di una coppia in crisi aggiungiamo una schiera di uomini e donne belli e pronti a provocare, tutto diventa più divertente (ma solo se si è spettatori e non protagonisti).