Patrick J Adams vestirà di nuovo i panni di Mike Ross nell'ultima stagione di Suits - e si vocifera di un'apparizione di Meghan Markle in quelli di Rachel

È stato confermato che Patrick J Adams tornerà a vestire i panni di Mike Ross nell'ultima stagione di Suits.

Il programma televisivo americano per la sua nona e ultima stagione ha messo in cantiere un finale con i fiocchi, con Mike e Havery che lavoreranno ancora una volta fianco a fianco nell'ultimo episodio della serie.

La conferma ufficiale è arrivata su Instagram, dove Patrick ha detto:

«Si va in scena. Sono molto eccitato di tornare nella mischia un'ultima volta, grazie ai fan per aver tenuto viva la fiamma e al signor Aaron Korsh per avermi accolto di nuovo».

E Rachel Zane allora?

Ecco cosa si vocifera di un eventuale cameo di Meghan Markle nel finale di Suits.

(Continua sotto la foto)

Che ne è stato di Rachel Zane

*** Attenzione spoiler per chi non ha visto la stagione 8 ***

Il personaggio di Rachel Zane, interpretato da Meghan Markle, non è stato più visto in Suits da quando lei e Mike Ross hanno lasciato lo studio come coppia sposata per creare un loro studio a Seattle durante l'ottava stagione.

Nel corso del quinto episodio della stagione nove, però, l'attore Patrick J Adams, 37 anni, riprenderà il ruolo di avvocato in scene che lo vedranno confrontarsi con il mentore Harvey Spectre (Gabriel Macht) e Samantha Wheeler (Katherine Heigl) in un sequenza drammatica di eventi.

Si apre così la concreta possibilità che Aaron Korsh, autore della serie, abbia intenzione di reintegrare anche Meghan Markle, perlomeno con un cameo.

Senza conferme ufficiali (per ora), sono stati fatti alcuni accenni a questa possibilità, ma di sicuro un annuncio simile verrebbe fatto in grande stile - e solo dopo l'ok della Famiglia Reale inglese.

Per una risposta ai rumors probabilmente bisognerà aspettare mercoledì 17 luglio, quando USA Network rilascerà un pilot dell'ultima stagione di Suits.