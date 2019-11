Volete imparare i segreti del “make up del sorriso"? Leggete come fare in questo articolo

Cosa può fare la differenza in un make-up? Un sorriso bianco. Lo sanno bene le star e le influencer che, nella loro beauty routine, prestano molta attenzione alla salute dei denti.

Nella loro beauty bag non può mancare un prodotto specifico, da usare ogni volta che si desidera, e che si prende cura dei denti.

Si chiama White Now di Mentadent e rispetta la promessa: sbiancare i denti dopo un solo utilizzo. Il merito è della formula: nasce da 10 anni di ricerca e contiene un agente sbiancante che lavora per la rimozione graduale delle macchie senza intaccare lo smalto.

Come sempre, la routine di bellezza è personalizzata, così Mentadent ha pensato a cinque diverse versioni, ognuna in grado di rispondere a esigenze particolari. Oltre a White Now nella sua formula originale, infatti, c'è White Now Gold, l'alleato perfetto per avere denti tre volte più bianchi da subito, White Now Ice Cool caratterizzato da una extra freschezza unica, White Now Infinite Shine per denti più brillanti e un prodotto dedicato a lui, White Now Men, dalla potente azione antimacchia.

Ma le sorprese di White Now non finiscono qui!

Si è concluso da poco, infatti, il concorso dal titolo "Sorridi alla bellezza e vinci una Beauty Masterclass con White Now", nato dalla collaborazione tra White Now by Mentadent, Donna Moderna, Tu Style e dalla influencer Giulia De Lellis. Il concorso ha raccolto oltre 6000 registrazioni, ricevute per selezionare 120 fortunati che parteciperanno alla Masterclass Beauty con White Now.

L'appuntamento è davvero unico: i fortunati partecipanti potranno partecipare al live tutorial di make-up (40 a Milano, 40 a Roma) per scoprire tutti i trucchi per un viso perfetto, con il tocco finale di White Now, oltre che conoscere di persona Giulia De Lellis.

I follower della nota influencer potranno vedere Giulia anche nella web serie «Una vita in bianco», in cui De Lellis è al fianco di Ludovica Bizzaglia (attrice italiana che ha recitato, tra gli altri, in “Un posto al Sole” e “Immaturi: la serie”) e Luca Turco (attore protagonista nei panni di Nikolin Reka Poggi in “Un posto al sole”).

La serie, nata in collaborazione con White Now by Mentadent, vede Ludovica nei panni di Sam, laureanda in ingegneria, Giulia nei panni di Claudia, una giovane creator che racconta la sua vita e disavventure attraverso daily vlog e Teo, ribattezzato BB (BELLO & BABBO), alla ricerca di un lavoro e con il sogno di fare il cantante. In ogni episodio i protagonisti raccontano ciò che accade loro nella vita di ogni giorno tra relazioni sentimentali, lavoro e studio e una beauty routine impeccabile.

Curiose? Potete trovate la serie intera (6 puntate) su wittytv.it. Cliccate qui e... buona visione!