Siete in cerca di nuovi prodotti di bellezza per la vostra routine? Qui vi facciamo scoprire 9 must-have

Ogni stagione regala delle sorprese per il nostro beauty case, soprattutto per quanto riguarda lo skincare.

Noi di Grazia.it abbiamo provato alcune novità: dalla detersione alle soluzioni anti-age, qui trovate i 9 prodotti che ci hanno fatto impazzire e che piaceranno sicuramente anche a voi!

Guardate la nostra selezione e lasciatevi ispirare per il vostro beauty shopping.

Ricco di cetriolo e timo, rinfresca il viso e aiuta a diminuire le imperfezioni. La texture gel si trasforma in mousse morbida e delicata a contatto con la pelle.

Ci piace perché è un detergente fresco, delicato e perfetto per tutte le pelli.

Regala nutrimento e morbidezza alla pelle, grazie all'Olio di Canapa Bio di origine italiana, Burro di Cacao, Burro di Karitè Bio, Glicerina, Olio di Mandorle dolci Bio e Cera d’Api.

Ci piace perché è un prodotto green calmante e dalla profumazione piacevole.

Con Prebiotico, Lisato Probiotico ed Estratto di Radice di Zenzero, possono essere utilizzati come booster, come trattamento settimanale o come maschera. Hanno un’azione astringente, affinano la grana della pelle, conferendole un aspetto uniforme.

Ci piacciono perché sono multitasking e facilissimi da usare.





Arricchito con idrolato di Rosa bio, polifenoli di Vinaccioli d'uva e oli essenziali bio, questo fluido idratante e opacizzante assorbe l'eccesso di sebo, aiuta a ridurre le imperfezioni e affina la grana della pelle.

Ci piace perché riduce l'effetto pelle lucida e il viso diventa più luminoso.

Due scomparti contengono un gel cremoso per la zona degli occhi dall'effetto liftante e un balsamo per le labbra.

Ci piace perché è un elegante accessorio perfetto per un ritocco di bellezza in qualsiasi momento.





Concentrato di Acido Ialuronico in tre forme molecolari, ha una texture leggera. Svolge un’azione idratante e rimpolpante intensiva.

Ci piace perché corregge le rughe d’espressione.

Formula multi-azione agisce su rughe, tono, luminosità, occhiaie e borse.

Ci piace perché è un vero toccasana per la zona del contorno occhi.

Protezione e trattamento si uniscono in questa formula che protegge ogni giorno dall'esposizione ai raggi UVA, ai raggi UVB e agli agenti ambientali.

Ci piace perché è leggera e può essere utilizzata dopo qualsiasi trattamento.

Arricchita da Olio di Rosa e Burro di Murumuru biologico, noto per il suo alto potere idratante, aiuta a nutrire, illuminare e proteggere la pelle.

Ci piace perché è un'ottima soluzione contro i primi freddi.

Credit ph: Pexels