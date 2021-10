Stressate dalle temperature e delle mascherine, le labbra in autunno richiedono coccole extra. Ecco come fare lo skincare labbra con i consigli dell'esperta

Secche, sensibili, irritate: alzi la mano chi non ha provato queste sensazioni sulle labbra. Che in questo momento dell'anno necessitano di cure e trattamenti specifici perché è proprio ora che la pelle perde idratazione. A questo si aggiunge la mascherina che finisce per stressare ancora di più la zona. Che fare per lo skincare labbra? Ve lo spieghiamo nei prossimi paragrafi!

Labbra perfette naturali in autunno: idratazione e scrub

La parola chiave è protezione. «Se non vengono adeguatamente protette, possono arrivare a seccarsi, screpolarsi, fessurarsi o addirittura sovra-infettarsi - spiega la dottoressa Francesca Palamara, dermatologa di MioDottore-. Le labbra sono estremamente suscettibili alle aggressioni esterne come vento e freddo perché la pelle che le ricopre è molto più sottile rispetto a quella del resto del corpo». Non solo. Le labbra sono ancora più delicate rispetto alle altre parti del corpo perché «mancano molti degli elementi che proteggono la pelle in altre zone. Ci sono meno melanociti, non ci sono follicoli piliferi (i peli sono elementi protettivi), mancano le ghiandole sudoripare e quelle sebacee e quindi lo strato idrolipidico, che naturalmente ricopre e protegge la cute, si riduce». Infine, provando la sensazione di pelle secca, siamo indotti a bagnarle con la saliva. Risultato? Ulteriore secchezza delle mucose.

Mascherina e labbra: che stress!

Se l'uso della mascherina nella stagione fredda può proteggere le labbra dalle basse temperature e dagli agenti atmosferici aggressivi, al tempo stesso crea un ambiente umido che, nel corso dei giorni, potrebbe danneggiarla. Il consiglio dell’esperta è quello di cambiare la mascherina ogni 7/8 ore di utilizzo e portare sempre con sé uno stick specifico super idratante a base di burri naturali, da applicare quando necessario. «Utilizzate prodotti specifici a effetto barriera, a base di burri vegetali (come quello di karité, cacao, murumuru e cupuaçu) e oli (per esempio quelli di mandorle dolci, avocado, germe di grano, borragine, oliva, lino o olio di ricino) e le cere di jojoba o cera d'api – consiglia Palamara-. È, poi, importante fare uno scrub leggero in caso di secchezza e screpolature, preferire un'acqua micellare o un latte detergente per eliminare tutti i residui di make-up, garantendo un'igiene profonda, e utilizzare solo rossetti o lucidalabbra di ottima qualità».

Skincare labbra fai da te

Con ingredienti naturali e super facili da usare si possono realizzare diversi tipi di scrub e balsami idratanti home made: «Per una buona ricetta a prova di autunno – conclude l'esperta - basta mixare un po’ di zucchero semolato, un cucchiaino di olio di argan (o, in alternativa, olio di jojoba, di oliva o di lino) e un cucchiaino di miele, così da ottenere uno scrub delicato che aiuta a eliminare le pellicine, a levigare e a reidratare la mucosa. Si possono poi facilmente creare balsami nutrienti mischiando burri e oli naturali, con aggiunta di oli essenziali, per rendere il composto più profumato».

Skincare labbra: cosa fare per labbra al top anche in autunno

Ecco, in sintesi, un breve vademecum di consigli pratici per mantenere la zona delle labbra bella e sana:

idratare e proteggere;

struccare sempre con cura, evitando di lasciare residui;

fare uno scrub delicato e non aggressivo, una volta a settimana;

scegliere prodotti naturali per le labbra o comunque senza siliconi;

evitare di bagnare le labbra con la saliva per reidratarle o mordicchiarle per eliminare le pellicine.

Facile no? Ecco alcuni prodotti per coccolare al meglio le vostre labbra!

Morbido e confortevole, questo lip balm unisce lusso a confort, per labbra belle e idratate.

A base di ingredienti totalmente naturali, ha una texture sottile che rende la mucosa labiale liscia e vellutata. Ideale come base per i rossetti che tendono a seccare le labbra.

È il segreto dei Backstage Dior per esaltare le labbra in maniera naturale, renendole leggermente colorate, fresche e piene. Con mango selvatico e luffa cilindrica per un effetto long lasting.

Ideale per le labbra più secche e screpolate, questo balsamo labbra ha una texture corposa. Rigenera i tessuti grazie all'azione del miele abbinato a oli come quelli di girasole, rosa mosqueta e mandorla dolce.

A base di ingredienti al 99% naturali, contiene burro di karité e vitamine C ed E.

Con burro di karitè, mango, illipe, cacao e vitamina E combatte il precoce invecchiamento della pelle.

