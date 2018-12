Avete fatto le ore piccole al party con le amiche? Ecco tutti i rimedi beauty per affrontare stanchezza e ufficio il "day after"

Dicembre è il mese dei party natalizi con le migliori amiche, con i colleghi o con le persone più care: uno stile di vita che non è proprio un alleato di bellezza (anche se sull'umore ha effetti super benefici!).

A risentirne è soprattutto la pelle che, il giorno dopo, è più tesa, spenta, secca e opaca. Per non parlare di occhiaie e borse sotto gli occhi (inevitabile conseguenza del fare le ore piccole).

In questo articolo trovi tutti i migliori rimedi anti stanchezza per affrontare l'hangover e riparte con il giusto sprint!

Primo step: pulire a fondo la pelle e renderla più luminosa

Per combattere l'incarnato spento, la prima cosa da fare è assicurarsi una detersione impeccabile. Siete andate a letto senza aver tolto il make up? Il giorno dopo scegliete gli strumenti giusti per fare piazza pulita di tutti i residui e pulire a fondo la pelle del viso. Un'ottima soluzione, per le tech addicted, è il LUNA™ 2 di Foreo, una spazzola per il viso caratterizzata da un sistema anti-aging progettato per ridurre la comparsa di imperfezioni. Esistono quattro modelli diversi in base al tipo di pelle.

È un detergente esfoliante ma anche una maschera equilibrante e un balsamo nutriente e protettivo: questo prodotto multitasking ammorbidisce la pelle e ripristina la sua naturale luminosità grazie all'azione dell'olio di semi di Rosa Canina e del Geranio, della Borragine, del Rosmarino e dell'olio di semi di Canapa.

Questa maschera peel-off purificante dal colore fucsia perlato rimuove le sostanze inquinanti e qualsiasi tipo di impurità, lasciando la pelle liscia e idratata. Un prodotto SOS per coccolare la pelle durante i periodi più stressanti o per arginare gli effetti dell'hangover.

Caratterizzata da un’azione bifasica - prima si applica la maschera con carbone vegetale e poi un siero post trattamento a base di Acido Ialuronico - contiente estratti di Mela e Vitamina C che contribuiscono a rendere la pelle luminosa e omogenea.

Secondo step: lenire e idratare

Dopo aver scelto il mix di prodotti giusti per detergere il viso, è arrivato il momento di combattere stress ed effetto "pelle che tira" o spenta con una serie di creme e soluzioni lenitive e idratanti. Durante il giorno, per esempio, può essere utile passare sul viso la nota Eau Thermale di Avène dalla vaporizzazione delicata e sottile.

L’efficacia antiossidante e protettiva di questa crema è garantita da Uviox, un estratto vegetale ottenuto dalla lavorazione di bucce di Uva Rossa e da Physiocalm, un complesso dall’azione lenitiva e calmante.

Non solo pelle del viso: anche il corpo, dopo un sera in piedi in discoteca, ha bisogno di idratazione e massaggi drenanti. Questa crema corpo ci piace perché associa la delicatezza dell'Avena Colloidale a ricchi emollienti e perché si assorbe rapidamente.

Questa lozione-siero prepara la pelle all'applicazione del trattamento quotidiano. Arricchita con estratto di foglie di Argan noto per le proprietà liscianti e di Acido ialuronico di origine naturale, ha una consistenza fresca e leggermente gelificata. Si trasforma in acqua a contatto con la pelle, penetrando all'istante e regalando un'idratazione intensa.

Siero antietà formulato con vitamina C e Collagene, illumina la pelle e garantisce idratazione per l’intera giornata.



Infine, per dare un tocco di luce in più al volto, provate questo siero illuminante. Può essere applicato prima della crema, miscelato al soin o utilizzato dopo il make up per esaltare l'incarnato.

Artwork by Elisa Costa