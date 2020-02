L'ultimo ingrediente magico della skincare? È la niacinamide, o vitamina B3, e sarà il vostro alleato di bellezza preferito

C'è un principio attivo utilizzato nella skincare che sta facendo impazzire non solo noi del team di Grazia.it, ma anche ogni beauty addicted appassionata di cura della pelle. Si chiama niacinamide e altro non è che la vitamina B3. Siete pronti a scoprirne tutti i benefici?

Che cos'è la niacinamide?

La niacinamide è un principio attivo utilizzato nella skincare ed è la stessa vitamina B3 (o vitamina PP). Viene utilizzata a una bassa concentrazione nei prodotti di skincare - in particolare sieri viso ma non solo! - e aiuta a risolvere alcune problematiche della pelle, dalle macchie scure all'acne.

Tutte le proprietà della niacinamide nella skincare

Siamo sicure che diventerà presto la vostra BFF all'interno della beauty routine, al pari della vitamina C!

Le sue proprietà e i benefici per la cura del viso sono molteplici ed è proprio questa sua caratteristica di risolvere tanti piccoli problemi che rende la niacinamide un ingrediente sempre più amato e utilizzato.

Innanzitutto, è la migliore amica della pelle stressata e sottoposta all'inquinamento. La niacinamide protegge e rinforza la barriera cutanea contro l'aggressione degli agenti esterni. Con un utilizzo costante avrete un colorito più omogeneo e una grana della pelle più fine e compatta, con i pori meno dilatati.

Ha anche un'azione illuminante e schiarente sulle macchie scure e le cicatrici dovute all'acne, ma non solo! Contrasta in maniera molto efficace l'insorgenza di nuove imperfezioni, grazie a un'azione antinfiammatoria.

Il plus? Non è fotosensibilizzante, quindi può essere utilizzata mattina e sera.

Siero alla niacinamide e prodotti di skincare: ecco i migliori

Abbiamo selezionato per voi i prodotti top da provare a base di niacinamide. Scopriteli tutti!

Un siero concentrato con niacinamide al 10% e una piccola percentuale di zinco, dall'azione seboregolatrice per le pelli soggette all'acne.

Un siero protettivo contro il fotoinvecchiamento cutaneo e un'azione schiarente sulle macchie già presenti.

Un'ampolla super concentrata di niacinamide, da integrare nella beauty routine per creare un mix&match personalizzato.

Qui la niacinamide è abbinata all'acido ialuronico per un boost di idratazione.

Un siero lussuoso e altamente performante per la riparazione del DNA cellulare che vanta una collaborazione d'eccezione.

Una crema idratante e protettiva con SPF 50+, da utilizzare quotidianamente per offrire la massima protezione alla pelle preservando l'integrità della barriera cutanea.

Una sheet mask formulata per le pelli grasse e a tendenza acneica, a base di fango del Mar Morto purificante e niacinamide.

Un fluido colorato perfezionatore del colorito dalle proprietà lenitive, antifiammatorie e illuminanti.

Una maschera notte esfoliante che favorisce il turnover cellulare e tiene a bada l'infiammazione.

Un trattamento specifico anti-imperfezioni che agisce rapidamente nel contrastare rossore e infiammazione.

Credits Ph.: Unsplash