Obiettivo: difendersi da smog e aggressioni esterne. Ecco i migliori prodotti per rinforzare le difese della pelle

Siamo tutti esposti a vari tipi di inquinamento, incluso quello atmosferico che incide sulla salute della nostra pelle. Il risultato è un aspetto stanco, una pelle spenta e impura e una presenza maggiore di infiammazioni cutanee dovute ai pori ostruiti da sporco e polveri presenti nell'aria. Per non parlare dei radicali liberi che minano la capacità del derma di produrre elastina e collagene, vere e proprie strutture di sostegno per la pelle.



Come possiamo difenderci da queste continue aggressioni esterne? Il primo fondamentale step è la detersione, mattina e sera, con soluzioni delicate e idratanti oppure esfolianti, per poi passare all'applicazione di sieri e creme in grado di fare da scudo contro polveri e raggi ultravioletti.

Vi diamo una mano con una selezione dei migliori prodotti antipollution.

L'importanza della detersione

Spesso sottovalutata, la pulizia del viso è fondamentale sia per eliminare i residui di make up sia per spazzare via tutte le polveri che la pelle del viso ha "catturato" durante il giorno: soltanto in questo modo sarà possibile garantire il passaggio di tutti i principi attivi presenti nei trattamenti successivi. Ecco alcuni detergenti che abbiamo scelto per voi.

Booster e sieri: una sferzata di energia

Migliorano le performance dei trattamenti e danno un'iniezione di energia alla pelle del viso aumentando idratazione, nutrimento e protezione. Vi consigliamo di inserire questi prodotti nella vostra beauty routine.

Pelle idratata = pelle protetta

Una cute priva di barriera idrolipidica è una cute esposta e fragile. Una crema idratante con agenti anti inquinamento è la soluzione ideale. Scegliete tra le proposte selezionate per voi.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Pexels.com