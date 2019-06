Avete mai sentito parlare di clean beauty? Vi spieghiamo di cosa si tratta e i brand dalla filosofia "pulita" da provare

Oggi, nel mondo della cosmesi, si parla sempre di più di clean beauty. Di cosa si tratta? Di una filosofia della bellezza "pulita", in cui si punta al less is more.

Un'idea basata sul concetto che nei cosmetici troviamo spesso ingredienti "inutili" che non portano alcun beneficio alla nostra pelle.

Questo approccio non si traduce automaticamente in marchi organici o naturali al 100%. Alcuni brand hanno deciso sì di puntare sull'esclusivo utilizzo di ingredienti di origine biologica, ma il concetto di clean beauty è più in generale un nuovo modo di rapportarsi con i consumatori.

Il che vuol dire, essenzialmente, più trasparenza sia a livello di ingredienti utilizzati sia di filiera produttiva, una visione basata sull'autenticità e sulla volontà di fare la differenza.

Così, accanto ai marchi bio, possiamo trovare brand che hanno deciso di puntare su un approccio ecosostenibile per quanto riguarda il packaging o scegliere di optare per formule essenziali senza agenti controversi. Non c'è dunque un unico modo per essere clean.

Volete saperne di più? Abbiamo selezionato per voi 7 beauty brand dalla filosofia clean che forse ancora non conoscete.

MÁDARA

Un brand lettone che punta a valorizzare il patrimonio offerto dalla flora artica. L'impegno nell'innovazione è volto a garantire la sostenibilità a partire dalle materie prime, ai processi produttivi certificati Ecocert fino al packaging riciclato e riciclabile.



 Barnängen

Il marchio svedese da poco arrivato in Italia ma nato nell'800 si rifà al concetto di Lagom, basato sul mantenere l'equilibrio, senza eccessi, con ingredienti di ispirazione svedese per una giusta balance tra scienza e natura.



REN Clean Skincare

Il marchio inglese utilizza principi bio-attivi naturali, eliminando dalle formule tutte le sostenze chimiche aggressive e non bio-compatibili. Dal punto di vista della sostenibilità, l'obiettivo è essere un marchio waste-free entro il 2021, grazie a packaging riciclabili al 100% e riutilizzabili.



Yope

Il marchio polacco offre prodotti formulati al 98% con ingredienti di origine naturale, senza l'utilizzo di oli minerali, parabeni, PEG, siliconi o coloranti artificiali. L'obiettivo è prendersi cura delle pelli più sensibili senza utilizzare agenti irritanti.



TEK

Il rispetto per l'ambiente e la valorizzazione dell'artigianalità sono una priorità per il marchio made in Italy. L'approccio è plastic-free, le spazzole e i pettini sono infatti realizzati in legno naturale, con materiali provenienti da foreste gestite in maniera ecocompatibile, i coloranti sono di origine vegetale, la gomma è derivata dal caucciù e il packaging è in cartone riciclato.



Biofficina Toscana

La filosofia a Km 0 è alla base del concept del marchio toscano, impegnato nella valorizzazione delle materie prime legate al territorio, puntando sulle materie prime autoctone e biologiche, prodotte da artigiani locali e caratterizzate dalla massima trasparenza.



Comfort Zone

Il rispetto per il nostro pianeta e le risorse naturali è da sempre il valore fondante del marchio. La linea Sacred Nature utilizza ingredienti naturali e biologici certificati, mentre il packaging è sostenibile, grazie all'adesione al progetto LifeGate Impatto Zero® tramite il quale il brand si impegna a compensare le emissioni di CO2 con il sostegno alla tutela di foreste in Italia, Costa Rica e Madagascar.



Credits Ph.: Mondadori Photo, Unsplash