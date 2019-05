Pronte a fare scorta di solari? Ecco tutte le novità. Scegliete con i nostri consigli

Spray dalla profumazione tropicale, oli dall'effetto anti-age e creme dalla texture leggera ma water resistant: se dovete scegliere il mix di prodotti solari che accompagnerà la vostra estate, avete davvero l'imbarazzo della scelta.

Ma come fare una selezione fra le tante proposte? Ecco qualche dritta che vi potrà aiutare!

Partite dall'SPF

Ovvero dal Fattore di protezione solare, un valore che misura la capacità protettiva di un prodotto solare verso i raggi UVB, responsabili delle scottature o degli eritemi. Più è alto il valore, maggiore è la percentuale di raggi solari filtrati dalla crema solare.

Attenzione! Anche se avete la pelle scura, è meglio scegliere protezioni più elevate, almeno per i primi giorni. Chi ha la pelle chiara, invece, deve optare per un solare con SPF 50 o 30.





Valutate la texture e la consistenza

Preferite una crema leggera o più ricca? Meglio l'olio o lo spray? A voi la scelta. Con un'accortezza: non dimenticate di applicare il prodotto su tutto il corpo, senza lasciare alcuna zona scoperta.





Le novità water resistant

Sono sempre di più i prodotti che mantengono l'SPF "intatto" per circa 30/40 minuti dal bagno. Se amate i tuffi o siete delle sportive, occhio all'etichetta!

Green o no?

Quest'estate sono tantissime le novità bio e green (anche vegane) proposte dalla case cosmetiche, in generale sempre più interessate a ridurre l'impatto dei cosmetici sull'ambiente, incluso quello marino.

L'efficacia promessa è la stessa di un prodotto "normale". Cosa fare? Come sempre dipende dai gusti e dalle esigenze!

Ora che avete le idee più chiare, siete pronte a tuffarvi tra le novità dell'estate 2019: eccole tutte raccolte in questa gallery insieme a qualche must-have!

The last (but not the least) beauty tip: ricordatevi sempre di utilizzare la quantità giusta di solare e di rinnovare l'applicazione ogni due ore!

Credit ph: Unsplash, Pexels

Artwork by Elisa Costa