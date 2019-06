Con ingredienti naturali e biologici, sono l'ultima tendenza nel mondo skincare. Vi spieghiamo perché funzionano e quali scegliere

I solari green hanno ingredienti naturali, organici, bio e certificati: un insieme di aggettivi che li differenza dai prodotti classici anche se l'efficacia protettiva resta la stessa.

La principale differenza tra i due tipi di solari è proprio nella famosa lista di ingredienti: i green, infatti, contengono sostanze naturali e provenienti da agricoltura biologica e, in molti casi, utilizzano, anche per la realizzazione dei pack, risorse rinnovabili e filtri biodegradabili “ocean friendly” ovvero rispettosi dell'ambiente.

E a proposito di filtri – fondamentali per proteggere la pelle dai raggi solari UVA e UVB e, quindi, da scottature ed eritemi – nel vasto panorama dei solari ne esistono di due tipi: chimici e fisici. Nelle formulazioni green si privilegiano i filtri fisici e i filtri microincapsulati di origine vegetale che non sono assorbiti dalla pelle e che garantiscono una protezione duratura ed efficace durante l'esposizione solare.

Indecise sui solari green da scegliere per questa estate? Ecco una selezione dei migliori.

Crema idratante leggera con protezione solare SPF 30, è ideale per pelli miste. Ricca di antiossidanti dell'Uva e del Melograno, e di ingredienti idratanti come Aloe Vera e Alghe, aiuta a contrastare le piccole rughe.

Assicura la massima protezione e un’efficace azione anti-età. Delicatamente profumata e dalla texture leggera, non appiccica ed è adatta alle pelli sensibili.

Fluido dalla consistenza leggera, protegge la pelle dalle radiazioni solari grazie all'azione schermante e riflettente del biossido di titanio. Contiene, inoltre, estratto di carota per un effetto antiossidante naturale.

Delicato e protettivo, ideale per le prime esposizioni al sole e per le pelli chiare e delicate particolarmente tendenti a scottature, ha un'azione anti-age grazie alla presenza delle vitamine E e PP che aiutano a prevenire l'invecchiamento cutaneo fotoindotto, mentre il carotene aiuta a donare alla pelle un'abbronzatura dorata.

Ha una texture delicata e non lascia nessuna patina bianca sulla pelle. Previene scottature, secchezza, pigmentazione e invecchiamento precoce. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Ideale per la cute secca, è tollerata da tutti i tipi di pelle in quanto priva di profumo. Non appiccica e non lascia residui.

Rassoda, illumina e idrata la pelle, mentre la protegge dai raggi solari.

Ha una texture piacevole e facile da distribuire e, allo stesso tempo, molto efficace. Contiene Girasole e Bisabololo naturale per nutrire e lenire la pelle, vitamina E, Gamma orizanolo e Melograno per proteggerla dallo stress ossidativo e difenderla dai raggi UVA e UVB.

Offre una protezione completa ed efficace durante l’esposizione al sole sfruttando l’azione sinergica dei filtri solari di ultima generazione. Con Aloe Vera Gel, estratti di agrumi e oli vegetali, nutre e idrata la pelle e previene l’invecchiamento cutaneo.

Vera e propria protezione solare in gocce, si può aggiungere al prodotto skincare usato nella beauty routine. Ha un'azione antiossidante.

Credit ph: Pexels.com