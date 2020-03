Alcuni principi attivi sono davvero utili per la routine di bellezza. Vi diciamo su quali ingredienti cosmetici puntare e perché

A fare la differenza tra un trattamento skincare e un altro è sempre il mix di ingredienti cosmetici e principi attivi: a un'ottima formulazione corrispondono risultati migliori e visibili. Ci sono sostanze che possono davvero fare la differenza in una routine di bellezza quotidiana perché nutrono la pelle, idratano, creano una barriera difensiva contro le aggressioni esterne e combattono i radicali liberi. Abbiamo selezionato alcuni must-have con i prodotti da noi provati e consigliati!

Olio di Baobab

Proprietà dell'olio di Baobab: emolliente e nutriente.

Il prodotto consigliato: 100% PURE BAOBAB OIL HEAD TO TOE NOURISHMENT è un olio multitasking ricco di puro olio di Baobab che nutre i capelli e i follicoli apportando elasticità alla pelle.

Olio di Argan

Proprietà dell'olio di Argan: elasticizzante e antiossidante.

Il prodotto consigliato: Biopark Cosmetics Olio di Argan Bio riduce l'infiammazione ed è consigliato anche per i dolori o la rigidità muscolare. Rende la pelle morbida, rivitalizzata ed elastica.

Vitamina C

Proprietà della vitamina C: combatte i radicali liberi.

Il prodotto consigliato: Defence Boost Concentrato Antiossidante di BioNike regala una pelle subito più luminosa.

Acido Ialuronico

Proprietà dell'acido ialuronico: assicura idratazione alla pelle.

Il prodotto consigliato: Advanced In Depth Revitalizing Ageless Beauty 24 di Fillast è un siero concentrato rivitalizzante multifunzione dedicato al viso-collo e contorno occhi-labbra.

Olio di Rosa Mosqueta

Proprietà dell'Olio di Rosa Mosqueta: antirughe e seboregolatore.

Il prodotto consigliato: Grown Alchemist Pure Roseship Oil è puro olio concentrato di Rosa Mosqueta, molto efficace nel prevenire la formazione di rughe ed imperfezioni della pelle. Inoltre, risulta ideale come trattamento intensivo dopo l'esposizione al sole, al vento e in caso di permanenza in ambienti molto secchi.

Burro di Karité

Proprietà del Burro di Karité: emolliente e nutriente.

Il prodotto consigliato: Burro di karitè di origine naturale al 100% di L'Occitane è un balsamo di bellezza che aiuta a proteggere, ammorbidire e rigenerare le pelli secche, disidratate e sensibili.

Acqua di Cocco

Proprietà del Cocco: idratante e nutriente.

Il prodotto consigliato: Maschera viso Coconut Water & Mimosa Flower di Love Beauty and Planet regala al viso un boost di idratazione immediata.

Carbone attivo

Proprietà del Carbone attivo: purificante.

Il prodotto consigliato: RESULTIME Revitalizing Detox Mask è una maschera al carbone attivo e sabbia nera. Purifica tutti i tipi di pelle.

Squalane

Proprietà dello Squalane: ripristina le naturali barriere difensive cutanee.

Il prodotto consigliato: 100% Plant-Derived Squalane di The Ordinary è un emolliente e idratante eccezionale.

Credit ph: Pexels.com