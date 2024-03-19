Una selezione dei 42 migliori nuovi profumi Primavera Estate 2024. Proposte designer, di nicchia e low cost per tutti i gusti

Volete scoprire tutti - veramente tutti! - i nuovi profumi Primavera Estate 2024? Siete nel posto giusto.

Ecco la lista delle migliori fragranze di stagione per lei, per lui e per tutti. Una selezione di ben 42 profumi in un'alternanza di proposte designer, "di nicchia" e low cost, senza dimenticare interessanti essenze per l'ambiente e body & hair spray.

La lista dei migliori profumi Primavera Estate 2024

Le migliori novità per "rifiorire" affacciandosi alla bella stagione vi attendono.

Continuate a leggere questo articolo per scoprirle tutte e trovare quella giusta per voi, senza distinzione di genere.

Una nuova creazione sublima l'essenza di Miss Dior, dando vita a una rinnovata essenza di femminilità firmata da Francis Kurkdjian, Direttore Creativo delle Fragranze Dior. In perfetto equilibrio tra forza e grazia, coraggio ed eleganza, questo nuovo profumo per lei unisce accordi fioriti a note fruttate accompagnate da sofisticati legni ambrati. A brillare al centro della composizione, un gelsomino dalle sfaccettature rare, ottenute grazie a un peculiare processo di estrazione, che spicca grazie a venature rosate e fruttate, enfatizzate da tocchi agrumati. Una nuova icona da non perdere.

La prima collezione di extrait de parfum firmata Fornasetti è un sogno a occhi aperti. Tre fragranze raffinate che evocano i codici distintivi dell'arte - e del sogno - del designer milanese. Custoditi all'interno di flaconi scultura che riprendono l'iconica serie Tema e Variazioni e messe a punto dal naso italiano Paolo Terenzi, i tre profumi rappresentano veri e propri oggetti del desiderio. Immaginazione è una fragranza legnosa e muschiata che esprime innata eleganza, mentre Giardino Segreto, verde e fruttata, svela un giardino tanto rigoglioso quanto decadente nel quale perdersi. Ultimo, ma non per importanza, Frutto Proibito, un prodigio di seduzione caratterizzato da note floreali bianche e luminose accompagnate da accenni legnosi, sorprendente anice e vaniglia. Le novità più preziose di stagione.

Due nuove creazioni ricche di luce che evocano lo spettacolo mozzafiato del "superbloom del deserto", un raro fenomeno naturale che, grazie a piogge intense, dà vita a una distesa di fiori dai mille colori. Messe a punto da Delphine Jelk, Parfumeure Guerlain, queste due fragranze interpretano la tuberosa con grazia, enfatizzandone le diverse sfaccettature. La variante eau de toilette è luminosa e gioiosa, mentre la versione Forte, in eau de parfum, si fa più voluttuosa e serale, mostrando una tuberosa più decisa, accostata a note di rosa centifolia di Grasse, violetta, e iris, posti su un fondo robusto di legno di sandalo e muschio. Entrambe le fragranze sono eco-concepite e composte da oltre il 90% di ingredienti di origine naturale.

La linea di fragranza Akro esplora le "dipendenze". Con la sua nuova creazione East, Olivier Cresp, maître parfumeur internazionale e co-fondatore del brand, rende omaggio agli Emirati Arabi Uniti e all'oud, nota distintiva legata a quei luoghi. La sua "dipendenza" dai viaggi prende dunque vita in profumo ricco e orientale, dal carattere tanto deciso quanto accogliente. Le note cardine? Lampone in apertura, seguito nel cuore da cuoio e legno di agar - oud - e nel fondo da ambroxan. Da Olfattorio Bar à Parfums.

5. Nuovi profumi Primavera Estate 2024: Lancome La Vie Est Belle Rose Extraordinaire

Presentato come "una rosa di cristallo", questo nuovo profumo femminile esplora a fondo il fiore simbolo della profumeria per invitare ogni donna "a sbocciare nella sua straordinaria unicità". Tre preziosi estratti di rosa esplodono insieme a concreta di iris e note muschiate, restituendo una fragranza leggiadra e sorridente. A firmarla, Ane Filipo e Dominique Ropion, due dei più amati e stimati nasi profumieri al mondo.

Alta moda e arte dell'olfatto si uniscono per dare vita a una linea dal piglio sofisticato, sorprendente e profondamente rispettosa dell'ambiente. Come spiegato dal couturier: "Ho creato il marchio Marc-Antoine Barrois per offrire creazioni eccezionali, sincere e rispettose". La linea di fragranze, ora disponibile nel nostro Paese, vanta cinque profumi unisex firmati dal celebre naso Quentin Bisch. Tra i must Encelade, proposto come “Un profumo radicale, impegnato e sgargiante”, le cui note emblema sono rabarbaro, vetiver, sandalo, fava tonka e legno di cedro.

Il marchio di cosmesi naturale Eterea ci delizia con una nuova collezione di profumi unisex, tre fragranze sorprendenti da scoprire con il sorriso tra le labbra. First Vanilla of The Day è una vaniglia ricca e corposa accompagnata da caramello, caffè e note legnose. Canditissimo è invece un tripudio di frutta candita immersa nella vaniglia per un effetto "panettone-like" da acquolina in bocca. A chiudere in bellezza - è il caso di dirlo - questa trilogia profumata, Skincare Routine, che ricrea olfattivamente il profumo di creme e detergenti. Pulito e accogliente, è un must per le persone amanti dei prodotti di cura della pelle e del "me time" per eccellenza.

Il caratteristico connubio tra tuberosa e brezza marina torna a catturare i nostri sensi con una esclusiva edizione limitata ispirata all'artigianato vietnamita. Un grande classico da collezione.

Proposto come una "fusione di elementi ultraterreni", questo profumo floreale e fruttato attrae con brillanti note di apertura di mandarino verde e pera seguite da un cuore femminile di gelsomino sambac. A chiudere la priamide olfattiva, un fondo legnoso di cashmeran. Come tutte le fragranze del brand, anche questa novità propone un flacone "totem" ricaricabile.

Vibrante d'amore, questo profumo è rosso e sanguigno, mosso dall'impeto del sentimento. Come un vero e proprio cuore trafitto dalla freccia di cupido, fa innamorare con peculiari note agrumate e speziate accostate a cacao, elemi e decise note legnose.

Parte della raffinata gamma Art Nouveau, Butterfly è un nuovo profumo floreale e muschiato. Questa creazione apre con fulgide note di pera e pepe rosa che svelano un cuore sensuale di tuberosa, noci e neroli. Sulle note di fondo spiccano poi legni ambrati, vaniglia e muschio. Il risultato? Una fragranza ricercata che invita a "spiccare il volo" verso la bella stagione. Da Campomarzio70.

Un delizioso profumo per capelli - che si può vaporizzare anche sulla pelle, naturalmente - che propone un'irresistibile miscela di note di rosa selvatica, vaniglia e miele. Il suo obiettivo? Profumare la chioma donandole inoltre nutrimento e lucentezza. Una chicca da provare. Da Sephora Italia.

Definita dal marchio come "la prima fragranza fougère molecolare nel panorama della profumeria artistica", Silver Marble è un profumo glaciale dalla scia infinita. Ispirato a un viaggio nell'Artico, questo profumo mostra forti vibrazioni maschili, per un effetto "freddo" sulla pelle. Must per chi cerca emozioni forti e grandissima persistenza.

Un gioco di contrasti caldi e freddi caratterizza questa nuova proposta firmata Issey Miyake. Acqua rinfrescata dalla brezza primaverile e viole baciate dal sole si uniscono regalandoci una fragranza luminosa arricchita da note di pera succosa ed elegante iris.

15. Nuovi profumi Primavera Estate 2024: Pantomime Act 1

Creato nel 2023 dal direttore creativo Jeroen Oude Sogtoen e dal naso Fredrik Dalman, Pantomime debutta oggi nel nostro Paese. A caratterizzare il brand, un innovativo approccio "per immagini" che si traduce in cinque "atti olfattivi" riccamente evocativi. Tra i più accesi, Act 1, una voluttuosa fragranza muschiata che richiama alla mente l'immagine di una lussuosa camera d'hotel con un letto disfatto con carezzevoli lenzuola di seta e abiti sparsi per la stanza. La passione - sofisticata - fatta profumo. Imperdibile! Da Campomarzio70.

Due nuove fragranze arricchiscono l'offerta del marchio di lusso italiano. La variante femminile brilla di tè Lapsang Souchong e assoluta di gelsomino, mentre quella maschile colpisce con una composizione ambrata fougère arricchita da bergamotto di Calabria e caffè. Due nuovi inni alla città eterna.

Una nuova, golosa, aggiunta alla collezione The Secret Garden Collection. Love Delight è una fragranza squisitamente femminile incentrata sulla nota dell'eliotropio, un delicato fiore caratterizzato da note mandorlate e boisé. Ad arricchire la piramide olfattiva, note floreali di rosa e gelsomino insieme a zenzero frizzante unito a mandarino e cannella. Il fondo è poi voluttuoso, con note di vaniglia, cacao e rum. Da Olfattorio Bar à Parfums.

Una edizione limitata che mostra l'evoluzione personale della cantante con seducenti note legnose ambrate. Le note più rappresentative? Pompelmo, pepe rosa e gelsomino, ma anche zafferano, legno di cedro e ambra grigia. In esclusiva da Douglas.

Tre fragranze adatte a corpo e capelli nel divertente formato "bomboletta" dedicate alla città americana di Chicago. La linea include Red Flamingo, una fragranza frizzante ispirata a "Flamingo" di Alexander Calder, l’iconica scultura rossa che rappresenta un fenicottero e domina la piazza Kluczynski a Chicago, Black and White, un profumo a contrasto, aldeidato e materico, ispirato all’opera "Monument with standing beast" di Jean Dubuffet di fronte al James R. Thompson Center nell’area della comunità Loop della metropoli. A chiudere la serie, Silver Cloud, un incenso "siderale" ispirato a "Cloud gate" di Anish Kapoor, l’opera in acciaio inossidabile in Millenium Park, uno dei simboli della metropoli.

Create da Daphne Bugey, queste due nove fragranza per lui e per lei mostrano una nuova intensità, rivelando con forza il carattere delle creazioni originali. Q intensifica la nota di ciliegia, rendendola più intensa e scura, mentre K spinge con le note speziate e cuoiate, per un effetto magnetico.

21. Nuovi profumi Primavera Estate 2024: Monotheme Natural Collection

Presentata come una nuova gamma dedicata "a un consumatore consapevole attento all’ambiente, che cerca nella propria fragranza non solo un profumo ma anche uno stato d’essere", Natural Collection rappresenta un nuovo capitolo nella storia del brand. La collezione, composta da quattro referenze, Cedar Wood, Cocoa Beans, Honeysuckle e Yuzu, vanta un minimo impatto ambientale grazie al sourcing etico delle materie prime abbinato ad alti punteggi "green motion" e ad elevati standard etici nelle catene di approvvigionamento. Il dettaglio in più? Sono certificate "Vegan ok".

Seducente e magnetico, questo profumo esprime carnalità. Ad aprire la composizione, vaniglia, pepe rosa e cognac, seguiti da una stuzzicante alchimia di ciliegia matura e tabacco. Dal sillage intenso, splende sulla pelle innescando il desiderio. Provare per credere!

La magia degli abiti da sposa Elie Saab si fa profumo con una nuova fragranza dall'eleganza senza tempo. Un profumo floreale, legnoso e muschiato che splende di ylang-ylang, fiori d'arancio, vaniglia e ambroxan. Indispensabile nel giorno del sì.

Un abbraccio di rosa centifolia, pesca della vigna e pompelmo per un profumo delicato e chic. Il dettaglio da amare? Contiene acqua floreale di rosa centifolia della Provenza.

25. Nuovi profumi Primavera Estate 2024: Floraiku Spring River

Neve, sole, vento e acqua si fondono in armonia per celebrare un attimo tanto fugace quanto speciale, quello del risveglio della primavera. Con questa creazione il marchio ci propone un vero e proprio momento di contemplazione dedicato soffio della vita che scorre alla fine della stagione invernale. Una fragranza straordinariamente raffinata che conquista con agrumi brillanti e muschi legnosi. Eleganza allo stato puro. Da Campomarzio70.

Cinque nuove fragranze genderless - disponibili in formato 15 e 50 ml - vanno ad arricchire la gamma del marchio di design. Creati in collaborazione con quattro maestri profumieri di fama internazionale, questi nuovi profumi, come l'ampio ethos di Off-White™ Beauty, aspirano a dare potere a tutte le persone e generazioni per esprimersi e celebrare il loro potenziale umano. Da provare assolutamente.

Un profumo per l'ambiente che conquista sin dalla prima vaporizzazione. Libri è un concentrato di ricercatezza che richiama alla mente l'inconfondibile odore della carta stampata, quello che - inconsapevolmente - contraddistingue i libri che amiamo di più. Un nuovo gesto per vivere le fragranze con inedito trasporto. Da Campomarzio70.

In formato tascabile da 10 ml, queste nuove fragranze budget friendly esprimono tutta la freschezza e il divertimento tipici della primavera. La linea include quattro referenze: Fior Fiore, Fiori d'Acqua, Fiori di Zucchero e Nuvola di Fiori.

29. Nuovi profumi Primavera Estate 2024: Giorgio Armani My Way Nectar EDP

L'iconica fragranza femminile My Way si trasforma per la bella stagione grazie ad accordi di pera e rabarbaro accompagnati da foglie di violetta bagnate di rugiada. Il dettaglio in più: nel blend troviamo esclusivi ingredienti origine naturale provenienti da fonti sostenibili, come la tuberosa e la vaniglia.

Dedicata "a chi ama il bello e l’eccesso", Nerone, è una nuova fragranza che amplifica al massimo la propria piramide olfattiva con note intense e totalizzanti. Cocco, zafferano, lampone aprono l'opera, seguiti ne cuore da zucchero di canna, tonka e maracuja. A chiudere, un fondo animale di vaniglia, cuoio e oud.

A base di ciliegia Yoshino ed estratto di riso nero, questo profumo per corpo e capelli in edizione limitata è il tocco finale per una beauty routine ispirata al Giappone.

Un nuovo profumo sensuale e muschiato incentrato su note di pepe rosa, fiori bianchi e oud che celebra l'apertura della prima boutique della Maison, situata a Parigi, in Rue Saint-Honoré. Una creazione esclusiva nata dalla collaborazione tra Alexandra Carlin, maestra profumiera, e David Benedek, fondatore di BDK Parfums.

Il marchio Thomas De Monaco arriva in Italia con una collezione di fragranze d'eccellenza, veri e propri "mood booster" intrisi di poesia. Al momento la linea include sei profumi - anche se molti altri sono in arrivo! - tra i quali vi segnaliamo Fuego Futuro, una fragranza "nomade" e ribelle, dal carattere forte: annusandola è possibile fare il giro del mondo grazie alle sue note di pepe di Timut, mate, legno di cedro dell'Alaska e incenso. Da Campomarzio70.

La linea Rue Rancé si arricchisce di una nuova fragranza dall'anima "dinamica e mediterranea". Questo profumo novità descrive un paesaggio costiero immerso nel vento, con levi note ozonate, caprifoglio, galbano e tè.

Creata dal Maître Parfumeur Jacques Cavallier Belletrud, la collezione Pure Perfumes rende omaggio alle materie prime più prestigiose della palette del Naso. Oud, sandalo e ambra vengono esaltati nella forma più pura e ricercata restituendo fragranze "dense di magia, fascino ed enigma". Nate per il layering, invitano a giocare le note olfattive dando vita ad armonie profumate totalmente personali, per un sillage unico e irripetibile.

36. Nuovi profumi Primavera Estate 2024: Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 59

Già cult sui social, questo nuovo spray profumato per corpo e capelli si ispira al calore del tramonto brasiliano. Le sue note distintive? Irresistibile vaniglia, violetta candita e legno di sandalo.

Nato per celebrare "l'eleganza senza tempo", il nuovo profumo Perseus di Parfums de Marly gioca sui contrasti con note agrumate sferzanti unite a vetiver, geranio, note legnose e ambra grigia.

Presentata come "una fragranza magnetica ispirata a una pelle che profuma divinamente", Cosmic è il primo profumo firmato Kylie Jenner. Una fragranza ambrata infusa di gelsomino, arancia rossa, ambra, vaniglia e muschio. Sensuale, da utilizzare night&day. In esclusiva da Douglas.

Ispirato alla Sicilia del '900, Quattro Pizzi è un nuovo profumo "caldo e luminoso". Connotato da una miscela dolce e piccante, propone un'apertura di rum, davana e pepe rosa, seguiti da un cuore di cocco e tuberosa e da un fondo di tabacco, fieno e tonka.

Il terzo capitolo nella storia "Hero" del marchio britannico è intenso e potente. A caratterizzare il jus, oli di legno di cedro, olio di amyris e cypriol, per un sentore caldo e legnoso.

Lavanda bianca e tè verde per una fragranza che ispira assoluta eleganza. Bloomtea coniuga note floreali a tocchi verdi e aromatici, uniti da un bianco soffio muschiato. Un piccolo prodigio primaverile, da provare.

Proposto come "un'oasi, un santuario, nato dalla sabbia e bagnato dal cielo", questo nuovo profumo del marchio inglese si ispira alla magia del deserto. Una interessante miscela di spezie - come cardamomo, zafferano e curcuma -, note fruttate di prugne, tabbacco e incenso si uniscono per dare vita a una fragranza vibrante.

