Creme per la notte: idratare la pelle durante il sonno è fondamentale. Vi spieghiamo perché e vi diamo una mano a scegliere i migliori prodotti da usare

Perché usare una crema specifica per la notte? Prima di tutto perché non sempre una crema giorno può essere sufficiente a idratare una pelle secca o disdratata. Poi perché, durante la notte, la pelle mette in atto dei meccanismi specifici molto diversi da quelli diurni. Tra mezzanotte e le quattro di mattina, infatti, la pelle:

- riceve più nutrimento da parte del sangue;

- diventa più ricettiva grazie a un picco ormonale.

Allo stesso tempo, però, diminuisce la produzione di sebo e la cute tende a seccarsi. La combinazione di questi fattori rende importante l'utilizzo di trattamenti per la notte, dalle creme ad hoc alle maschere, che facciano apparire il viso più compatto e rigenerato al risveglio. Ecco le migliori proposte: trovate quella che fa per voi con la nostra selezione.









Stimola il rinnovamento cellulare per affinare i pori, correggere le macchie e le imperfezioni. Al risveglio, la pelle è liscia, uniforme e luminosa mentre l’incarnato è fresco e riposato.

Arricchita di un ingrediente attivo noto per la capacità di stimolare il rinnovo cellulare, questa crema dalla texture levigante, ultra-fondente e fresca, offre una nuova esperienza sensoriale. Al risveglio, la pelle è rivitalizzata e visibilmente più riposata grazie alla formula che contiene estratto di Rosa e Pro-XylaneTM.

Assicura un effetto ristrutturante e rimodellante sui contorni del viso grazie alla concentrazione di Vitamina A. Potenziata, raggiunge il picco nel cuore della notte, per permettere di trarre il maggior beneficio nel momento in cui il meccanismo di rinnovamento cellulare è al suo massimo livello.

Dalla texture ariosa e impalpabile, questa crema notte è caratterizzata da un alto rilascio di acqua nell'epidermide che ripristina la barriera idrolipidica.

Arricchito con l'Olio di Tsubaki, molto nutriente, questo olio secco è antiossidante e svolge un effetto “scudo” sulla pelle. Ha una profumo inebriante che lo rende perfetto come prodotto beauty cocoon da usare nella routine di bellezza serale.

Ricca di estratti di piante - come quello di Mirtillo che preserva il collagene, di Vite Rossa (antiossidante) e di Iris (rafforza le difese) - e di burri che la rendono molto nutriente, questa crema idrata, cicatrizza e illumina il viso.

Contiene estratto di semi di Opuntia che favorisce la produzione degli enzimi e dona un aspetto tonico e rilassato. Applicatela a partire dal mento fino alla sommità del viso pizzicando delicatamente l'ovale per un effetto liftante.

Trattamento notte antietà per viso, collo e décolleté, aiuta la pelle a recuperare meglio durante il sonno e attenua i segni della fatica. Il suo segreto è l'associazione di un principio attivo ultra-rassodante con il confort delle proteine di Seta.

Maschera da notte rivelatrice di luminosità, idrata e agisce sulle macchie per una pelle radiosa e rimpolpata grazie agli estratti botanici. Applicate uno strato sottile prima di andare a dormire e sciacquate l'indomani mattina.

Questo trattamento dalla texture in gel d'acqua trasparente riossigena e rigenera la pelle. Contiene il Resveratrolo che, associato a Caffeina e Adenossina, stimola i mitocondri i quali permettono la respirazione cellulare, mentre il Bifidus derivato probiotico e la Vitamina B3 leniscono la pelle e ne rinforzano la barriera. Infine, la Baicalina e l’Acqua Termale di Vichy combattono lo stress ossidativo.

Grazie alla sua formulazione a base di CELLDETOX® ed estratto di Plankton, questo trattamento detossinante stimola il naturale processo di rigenerazione notturna, per una pelle più fresca e luminosa.