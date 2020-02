Siete appassionate di cosmetici coreani? Anche noi di Grazia.it! Qui trovate la nostra selezione dei nostri must have irrinunciabili!

Uno dei più grossi trend nel mondo della bellezza è sicuramente quello dei cosmetici coreani. Negli ultimi anni è scoppiata una vera e propria k-beauty mania, dai prodotti per la skincare routine agli innovativi prodotti di make up, dalle lip tint ai fondotinta cushion.

Volete saperne di più? Abbiamo selezionato i 10 migliori cosmetici coreani (secondo noi) che non potete non provare!

Un trattamento specifico per le pelli sensibili tendenti ad arrossamenti, discromie e imperfezioni. A base di centella asiatica, ha una consistenza densa che protegge la pelle dalle aggressioni esterne, con un'alta protezione solare.

Una maschera notte altamente idratante dalla texture in gel, leggera e a rapida assorbimento. È adatta a tutti i tipi di pelle e ristabilisce i giusti livelli di idratazione per una pelle morbida ed elastica al risveglio.

Una essence dalla texture leggerissima che non lascia residui, a base di estratti fermentati, che rende la pelle più liscia, morbida e omogenea, tenendo a bada l'insorgenza di imperfezioni e discromie.

Dal marchio specializzato in prodotti indirizzati alle pelli problematiche e a tendenza acneica, dei patch trasparenti da applicare direttamente sull'imperfezione. Nel giro di una notte o al massimo in 24 H il problema sarà risolto senza il rischio di macchie o cicatrici.

Innisfree No Sebum Mineral Powder

Una cipria in polvere libera che tiene a bada la produzione di sebo per tutta la giornata. È formulata con estratti minerali e purificanti e può essere utilizzata sia per il baking che per fissare tutto il make up.

Un siero ad azione illuminante e antiossidante, con il 5% di vitamina C e centella asiatica. Protegge la pelle dallo stress ossidativo, migliora le discromie e controlla l'insorgenza di imperfezioni.

Un detergente e struccante dalla texture "sorbetto" che a contatto con la pelle si scioglie ed elimina ogni traccia di impurità. Un'esperienza multisensoriale che rende piacevole anche lo struccarsi a fine giornata.

Una maschera-scrub esfoliante 2 in 1 a base di zucchero che lascia la pelle pulita e purificata in profondità, e morbida allo stesso tempo grazie alla presenza di attivi nutrienti e idratanti. Il profumo, poi, è paradisiaco.

Un lussuoso fondotinta cushion dalla texture iper-leggera che si fonde all'istante con la pelle. Idrata a lungo e offre una media coprenza modulabile, coprendo perfettamente discromie e imperfezioni. Inoltre, ha un'alta protezione solare (e la possibilità di refill).

Una tinta labbra dal finish vellutato e dalla texture impalpabile che non secca le labbra e crea un film di colore a lunghissima tenuta. Può essere sfumato e tamponato con le dita per creare un effetto più soft e sfumato in tipico stile coreano.

