Il siero veicola principi attivi ed è un prodotto must della beauty routine. Ecco come scegliere il migliore in base al tipo di pelle e all'età

La caratteristica principale del siero? Fa da veicolante ai principi attivi contenuti nelle creme permettendo loro di penetrare meglio e più in profondità.



Va applicato dopo la pulizia del viso e prima di stendere il trattamento scelto. Rispetto a quest'ultimo, si contraddistingue per la sua leggerezza: si assorbe facilmente, in modo uniforme e, a volte, con un solo gesto.



Ovviamente esistono diversi tipi di sieri, ognuno capace di risolvere specifiche problematiche della pelle. Non sapete quale scegliere? Vi diamo una mano noi!





Come scegliere il siero giusto in base all'età

Chi ha una pelle giovane, non può sbagliare: le soluzioni migliori sono quelle idratanti, che combattono le eventuali impurità come brufoli e punti neri. Si tratta di texture spesso in gel, in ogni caso leggere e di facile assorbimento.



Alle pelli più mature sono consigliate formule ricche di principi attivi antiossidanti e anti-aging, anche con base oleosa, in grado di rimpolpare la pelle e renderla più compatta.



Ecco alcuni prodotti che vi consigliamo.

Come scegliere il viso in base al tipo di pelle

Lo abbiamo già detto: per ogni tipo di pelle esiste un siero specifico. Osservate bene la vostra pelle: è secca o grassa? Presenta impurità e/o macchie? Ha bisogno di massimo nutrimento oppure di un prodotto che possa esaltarne la naturale luminosità? Scegliete quello giusto con la nostra selezione.