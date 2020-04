Ovale, a diamante, a cuore, rettangolare: non esiste una sola forma di volto. Ma scoprirla conviene. Qui vi spieghiamo perché

È importante per scegliere il make-up o il taglio di capelli che sappia valorizzarvi meglio. E ancora: dalla sua struttura dipendono tutte le tecniche per camuffare gli eventuali piccoli difetti. Insomma, riconoscere la forma del viso è importante. Ecco una guida e qualche consiglio utile per andare a colpo sicuro.

Che forma del viso ho? Ecco il test

Per riconoscere la forma del viso, potete utilizzare due metodi. In entrambi i casi vi servirà uno specchio e un elastico per legare i capelli (se sono lunghi) in modo da lasciare il volto completamente scoperto. Se sceglieTe il metodo più veloce, vi basterà prendere una matita (per labbra o per occhi) e delineare il contorno del volto nello specchio. Fate qualche passo indietro e osservate la forma: vi sembra ovale o a triangolo? Se desiderate un metodo più preciso, munitevi di metro o righello e misurate la larghezza della fronte prendendo le misure da tempia a tempia. Poi, prendete una seconda misura che va dalla parte più esterna dell'occhio sinistro alla parte più esterna del destro passando sul naso. Infine, misurate la mascella, partendo dalla base, in prossimità dell'orecchio, fino a metà mento. Confrontate le misure per capire se il vostro viso è più largo che lungo o se altezza e larghezza sono simili. Una volta segnati questi dati, potrete riconoscere la forma del vostro viso. Come? Continuate a leggere questo articolo per scoprirlo.

Forma del viso ovale

Considerata la tipologia più regolare, il viso ovale è caratterizzato da un'altezza che è circa il doppio della lunghezza. In generale, la distanza tra gli occhi e l'attaccatura dei capelli è uguale alla distanza tra la punta del naso e il mento. In un viso ovale noterete che la forma è più ampia a livello delle guance, più stretta sugli zigomi e ancora più stretta verso il mento che però non è pronunciato. Il vantaggio di questo tipo di viso è che può scegliere liberamente qualsiasi tipo di taglio.

Star di riferimento: Charlize Theron, Beyoncé, Megan Fox, Alexa Chung, Emma Stone.

Forma del viso a diamante

Tra il viso ovale (per i contorni) e quello a cuore, il viso a diamante ha zigomi pronunciati: la loro larghezza è superiore sia alla larghezza della fronte che a quella della mascella.

Star di riferimento: Reese Whiterspoon, Madonna.

Viso tondo: le caratteristiche

Il più facile da riconoscere: non ha spigolosità, le guance sono piene e gli zigomi sono arrotondati e mai in evidenza. La fronte è ampia e la larghezza del volto è uguale alla sua lunghezza. Per valorizzarlo è necessario che sia il make-up sia l'hair look siano molto definiti.

Star di riferimento: Cameron Diaz, Kirsten Dunst, Miranda Kerr, Selena Gomez.

Viso rettangolare: stretto e allungato

La forma del volto è piuttosto stretta e allungata. La fronte è alta, il mento talvolta pronunciato mentre il naso potrebbe essere più lungo della media e gli zigomi piuttosto piatti.

Star di riferimento: Sarah Jessica Parker, Keira Knightley, Blake Lively, Jennifer Aniston.

Viso quadrato: i tratti sono marcati

Ha i tratti molto marcati con zigomi e mascella evidenti. La fronte è ampia e anche il mento è pronunciato e sempre quadrato. In chi ha la forma del viso quadrato, l'ampiezza di fronte, tempie e mascella è praticamente uguale.

Star di riferimento: Angelina Jolie, Olivia Wilde, Lucy Liu, Lily Aldridge.

Viso triangolare: le caratteristiche

Lo dice il nome stesso: la forma è a triangolo. Le caratteristiche: zigomi poco evidenti, fronte stretta, mandibola sviluppata. In pratica, è l'esatto contrario della forma a cuore. Guardatevi allo specchio: all'altezza di fronte e zigomi, il vostro volto è più stretto rispetto alla parte inferiore? Se la risposta è affermativa, allora avete una forma del viso triangolare.

Star di riferimento: Renée Zellweger, Karlie Kloss.

Viso a cuore: come riconoscerlo

Se avete fronte spaziosa, attaccatura di capelli a V, mento appuntito e zigomi evidenti, allora molto probabilmente la forma del vostro viso è a cuore. Confrontate la parte centrale del volto con il resto: se è più larga, allora potete dissipare ogni dubbio.

Star di riferimento: Scarlett Johansson, Christina Ricci.

App per capire la forma del viso

Per chi ha Android, Simulazione viso - FaceSim rivela la forma del volto e rende automaticamente un modello 3D. Su App Store trovate Find Your Face Shape che, oltre a identificare la forma del viso, suggerisce anche le acconciature migliori. Molto simile è Hairstyle for your Face Shape.

Credit ph: GettyImages