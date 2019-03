Le sopracciglia incorniciano il viso. Trovate la forma perfetta per voi in base alla vostra forma del viso

Scoprite qual è la forma delle sopracciglia adatta a voi in base alla forma del viso, il segreto per rendere il volto armonico.

Prima di tutto guardatevi allo specchio in maniera "critica": il vostro viso è ovale, tondo, squadrato, a cuore o allungato?

Dopo aver individuato la forma del vostro viso lasciatevi guidare dai nostri suggerimenti per avere arcate impeccabili e un viso di carattere, che vi rispecchi e valorizzi al 100%.

Sopracciglia viso ovale

Il viso ovale è il più "regolare" per questo creare arcate sopraccigliari piene e intense è ottimo escamotage per catalizzare l'attenzione sullo sguardo.

Sopracciglia viso tondo

Delle sopracciglia ben arcuate e strutturate possono donare carattere a un volto tondo e morbido, valorizzandolo al meglio.

Sopracciglia viso squadrato

Il viso squadrato può avere un aspetto spigoloso, per questo lavorare sulle sulle sopracciglia è un'ottima idea. Per creare armonia è necessario metterle bene in evidenza crendo arcate arrotondate, perfette per ingentilire i tratti del viso.

Sopracciglia viso cuore

Il viso a forma di cuore risulta leggermente appuntito nella parte inferiore e più largo in quella superiore. La forma di sopracciglia adatta a riequilibrarlo vuole un arco morbido e arrotondato, ideale per addolcirne i lineamenti.

Sopracciglia viso allungato

Per armonizzare un viso allungato sono indicate sopracciglia corte dall'arco non troppo accentuato. Questo escamotage fa apparire più pieno il volto.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Artworks: Elisa Costa