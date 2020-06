Sapete come scegliere il taglio giusto in base alla forma del viso? Seguite i consigli degli esperti

Il taglio di capelli giusto è un po' come abito: il suo obiettivo è sempre saper valorizzare le forme. Volete provare un nuovo hair cut in grado di esaltare al meglio la vostra bellezza? Seguite i consigli degli esperti e lasciatevi ispirare dai tagli più belli sfoggiati dalle star!

Tagli capelli per il viso triangolare

Fronte spaziosa, zigomi più o meno pronunciati e mento appuntito sono le caratteristiche principali del viso triangolare. L'obiettivo dell'hair cut è riequilibrare la parte superiore cercando di restringere la fronte. Sì a ciuffi laterali che creano movimento e anche a frange sfilate, mai geometriche. Preferite un taglio morbido dai contorni poco marcati e soprattutto leggero perché l'obiettivo è addolcire i tratti. Meglio lasciare ilbera la parte bassa del volto, suggerisce Salvo Filetti di Compagnia della Bellezza. La colorazione può dare una mano: preferite le schiariture su alcune ciocche, non necessariamente solo sulle punte. Se avete i capelli lunghi, provate le beach waves che sono ancora un hair trend super gettonato. Le amanti del bob, invece, valuteranno un hair style mosso e ondulato. Per le appassionate del capello corto, il consiglio è di scegliere un taglio scalato, con ciuffi fino agli zigomi o con frangia che copre in parte la fronte. Le possibilità sono infinite: lasciatevi consigliare dal vostro hair stylist di fiducia!

Le star a cui ispirarsi: Jennifer Love Hewitt, Renée Zellweger, Kylie Minogue, Kate Hudson, Christina Ricci.

Taglio capelli viso triangolare: le star Renée Zellweger

Christina Ricci

Jennifer Love Hewitt

Kate Hudson

Kylie Minogue

I tagli consigliati per chi ha il viso quadrato

Avete il viso quadrato? Il taglio giusto si svilupperà in verticale per compensare la larghezza del viso. «Se i capelli sono fini e lisci – consigliano gli esperti di Schwarzkopf – una classica acconciatura con capelli lunghi è l'opzione più semplice ed efficace. Ma anche un taglio con riga centrale e onde morbide ai lati, lunghe, fino al collo, può funzionare molto bene». Se siete amanti della frangia, invece, provate a lasciarla cadere fino allo sopracciglia scalando il resto della chioma per conferire ai capelli più struttura. Infine, se avete i capelli ricci, «valorizzateli con un'acconciatura morbida in grado di addolcire ancora di più i lineamenti». Come per il viso triangolare, anche in questo caso, il colore è un alleato di bellezza. Gli esperti consigliano di schiarire le punte per un risultato super glam.

Le star a cui ispirarsi: Angelina Jolie, Olivia Wilde, Lucy Liu, Lily Aldridge, Kasia Smutniak.

I migliori tagli capelli per il viso quadrato Angelina Jolie

Kasia Smutniak

Lily Aldridge

Lucy Liu

Olivia Wilde

Tagli capelli per viso rettangolare

Mascella squadrata e viso allungato sono i tratti distintivi del viso rettangolare: è una forma molto comune che il taglio giusto sarà in grado di valorizzare al meglio. In questo caso, l'obiettivo è armonizzare l'insieme lavorando sui volumi all'altezza degli zigomi. Come per il viso triangolare, il trick è lavorare su frange (piene) e ciuffi morbidi, meglio se illuminati da colpi di luce, da riservare in particolar modo sulle lunghezze mentre le radici saranno più scure. Via libera a tagli lunghi e scalati, ai long bob, se siete amanti del caschetto, da sfoggiare in una versione leggermente mossa e voluminosa per allargare otticamente il viso. Un trucco da star? Se avete il viso rettangolare e i capelli lunghi, provate a portare la chioma mossa tutta da un lato: romperete così la simmetria dei tratti.

Le star a cui ispirarsi: Keira Knightley, Blake Lively, Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker, Julia Roberts

Tagli capelli per viso rettangolare: le star Blake Lively

Sarah Jessica Parker

Julia Roberts

Jennifer Aniston

Keira Knightley

I tagli per chi ha il viso tondo

Il viso tondo ha guance piene e zigomi arrotondati: la fronte è ampia e larghezza e lunghezza del volto sono uguali. Tra tutte le forme di viso, è quella più facile da riconoscere. Il taglio consigliato per chi ha il viso tondo punta a scalature a più lunghezze e a ciuffi morbidi sul viso che assottigliano la forma tonda valorizzandone le sue peculiarità allo stesso tempo. Per chi ama i caschetti: optate per una scalatura con frange non omogenee. «Il segreto – dice Filetti – è creare delle ciocche a contrasto con delle scalature verticali».

Le star a cui ispirarsi: Selena Gomez, Gigi Hadid, Jennifer Lawrence, Cameron Diaz, Emma Stone.

Tagli per chi ha il viso tondo Gigi Hadid

Cameron Diaz

Jennifer Lawrence

Selena Gomez

Emma Stone

Viso a diamante: ecco gli hair cut suggeriti

Il viso a diamante ha zigomi pronunciati: la loro larghezza è superiore sia alla larghezza della fronte che a quella della mascella. Queste caratteristiche rendono il taglio medio la soluzione migliore per chi vuole incorniciare ed esaltare i lineamenti del viso a diamante. Sfruttate il movimento creando un ciuffo morbido mentre, se i capelli sono tendenzialmente lisci, prediligete onde stile beach waves. Se avete i capelli corti, spostate la frangia di lato senza esagerare con il volume. La riga? Meglio quella laterale – oppure puntate su capelli pettinati tutti all'indietro. Gli esperti, infine, consigliano di sfruttare un gioco di luci e ombre intorno al viso, per esempio ombreggiando il contorno con un colore più scuro e poi schiarendo i capelli ai lati e sulla sommità.

Le star a cui ispirarsi: Reese Whiterspoon, Madonna e la figlia Lourdes, Anna Kendrick, Ashley Greene.

Viso a diamante: i migliori hair cut Reese Whiterspoon

Lourdes Ciccone

Madonna

Anna Kendrick

Ashley Greene

Viso ovale: ecco i tagli da scegliere

Se avete il viso ovale, potete scegliere qualsiasi tipo di taglio. Il miglior consiglio è optare per tagli e acconciature che non coprano il perimetro, ma anzi lo mettano in risalto il più possibile. «Via libera alla nuca scoperta – suggerisce Filetti - anche con un pixie cut, proprio come fece Linda Evangelista negli anni 90. Il taglio alla garçonne fu la sua fortuna e fece decollare la sua carriera da top model». «Se invece preferite i capelli lunghi per il viso ovale - dicono gli esperti di Schwarzkopf - allora orientatevi verso tagli che non assottiglino o allunghino troppo il volto e puntate sulle beach waves o su un taglio per capelli ricci».

Le star a cui ispirarsi: Beyoncé, Megan Fox, Emma Watson, Charlize Theron, Alicia Keys.

Viso a cuore: i migliori hair cut

Il viso a cuore ha una fronte molto ampia e un’attaccatura di capelli che ricorda proprio la forma di un cuore mentre il mento è sottile e le guance e gli zigomi piuttosto pronunciati. L'obiettivo del taglio è quello di creare armonia senza mettere in evidenza né la parte alta né la parte bassa del viso. I capelli di lunghezza media sono consigliati, meglio ancora se mossi. Chi ha i capelli lunghi, può sempre giocare sui volumi, mentre chi adora l'acconciatura liscia può andare sul sicuro optando per una lunghezza che non vada troppo oltre le spalle.

Le star a cui ispirarsi: Scarlett Johansson, Alyson Lee Hannigan, Meg Ryan, Taylor Swift, Karlie Kloss.

I tagli per chi ha il viso a cuore Scarlett Johansson

Taylor Swift

Karlie Kloss

Alyson Lee Hannigan

Meg Ryan

Credit ph: GettyImages