I capelli ricci hanno affollato le passerelle delle scorse Fashion Week. Ecco tutti i trend per indossarli nel 2020

I capelli ricci hanno un fascino intramontabile, in grado di conferire personalità e carattere a chiunque li indossi. La loro aria fresca e grintosa riesce ad essere al contempo casual e sofisticata, elegante e cool, aggiungendo spesso un piacevole sapore vintage a qualunque look.

Ma come porteremo i capelli ricci nel 2020? Le passerelle parlano chiaro: via libera a tagli corti e medi, perfetti per enfatizzare al meglio le chiome ricce creando un effetto volume extra. Per un look dal sapore 80's, inoltre, perché non provare anche una frangia!

Continuate a leggere e scoprite come portare i capelli ricci questa stagione. Lasciatevi ispirare!

Vintage Feel

Il riccio di tendenza ha uno spiccato sapore vintage: scalato, lunghezza alle spalle e frangia sfilata.

Lungo con riga centrale

Un riccio classico, che dona alle giovanissime: taglio paro, riga centrale e maxi volume.

80's Baby

La chioma riccia più cool di stagione? Pura ispirazione 80's per un look iper cool che non passa inosservato.

Golden Locks

Avete i capelli ricci ma non sapete rinunciare alla lunghezza? Provate questo look con riccio morbido e definito e riga centrale.

Short Afro

Un classico afro corto è l'ideale per gestire ricci indomabili senza rinunciare ad un look fresco e cool.

Lunghi con riga laterale

Per un look capelli ricci elegante e sofisticato lasciate intatte le lunghezze, ed incorniciate il volto con una riga laterale molto pronunciata.

Classic Afro

La chioma riccia afro è un classico dal fascino intramontabile: volume big e taglio scalato per non passare inosservate.

Caschetto Bon-Ton

Avete i capelli ricci ma desiderate un look bon-ton? Scegliete un caschetto con riga centrale, dal taglio leggermente scalato.

Euphoric

Ispirato alle ambientazioni della serie Tv Euphoria, questo taglio riccio medio con frangia sfilata e ricci definiti è uno dei look più cool di stagione.

Etereo

Se amate lo stile etereo e sofisticato, scegliete un taglio riccio lungo e paro con riga centrale, da moderna venere.

Credits Ph: Mondadori Photo