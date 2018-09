Volete fare crescere le ciglia? Ecco tutto quello che dovete sapere per avere ciglia lunghe, sane e forti

Le ciglia incorniciano gli occhi, per questo avere ciglia lunghe e folte è il segreto per uno sguardo inteso.

Se guardandovi allo specchio non vi sentite soddisfatte delle vostre ciglia e vorreste vederle più piene e corpose siete nel posto giusto: scoprite insieme a noi come fare crescere le ciglia con tips, segreti e i prodotti consigliati.



Provate un siero allungante per ciglia

Un vero e proprio trattamento push-up per le ciglia, il siero si stende all'attaccatura delle ciglia una o due volte al giorno per rinforzarne la struttura cheratinica (simile a quella dei capelli).

Uno dei prodotti più famosi in assoluto per la crescita delle ciglia. Grazie a un mix di peptidi e ingredienti naturali promette un effetto rinforzante e allungante decisivo in un solo mese - continuativo - di utilizzo.

Con un compleso peptidico alla provitamina B5 unito a vitamine A, C ed E, questo siero per ciglia promette una crescita record in sole due settimane.

Usate una base per ciglia nutriente

I primer per ciglia pre mascara ne inspessiscono la struttura, consentono un'applicazione più agevole del mascara offrendo un risultato più intenso e regalano extra tenuta.

Ancora meglio se queste basi sono arricchite di attivi nutrienti utili a stimolare i bulbi rendendo le ciglia più lunghe e folte in poche settimane.

Inoltre, molti di questi prodotti sono colorati e possono essere indossati da solo per un day look naturale.

Resistente all'acqua e arricchito da provitamina B5, questo primer per ciglia le allunga, scurisce e inspessisce regalando un effetto pieno e intenso grazie al suo colore marrone naturale.

Rinforza le ciglia rendendole immediatamente più vigorose, consentendo al mascara di agire al massimo delle sue potenzialità. Questo prodotto è ottimo anche come maschera nutriente intensiva per ciglia, da applicare prima di andare a dormire e lasciare agire durante la notte.

Struccatevi bene

Il mascara non solo trasforma lo sguardo rendendolo wow e facendoci sentire più "a posto" ma protegge le ciglia nel corso della giornata dalle aggressioni esterne.

Importantissimo però rimuoverlo con dovizia ogni sera, consentendo in questo modo alle ciglia di "respirare" e rigenerarsi nel corso della notte.

Per farlo evitate di strofinare: servitevi di un'acqua micellare attiva o di uno struccate bifasico a base oleosa. Dopo aver imbibito un dischetto di cotone della soluzione appoggiatelo delicatamente sull'occhio chiuso, lasciate in posa per qualche secondo e poi rimuovetelo con delicatezza con un movimento sinuoso verso il basso.

Un'acqua micellare spray struccante la cui formula include prebiotici e tecnologia 3-LURONICS, con acido ialuronico a 3 pesi molecolari. Strucca in maniera semplice e veloce viso e occhi nel rispetto di pelle e ciglia.

Struccante occhi bifasico da shakerare per ottenere un composto oleoso in grado di rimuovere dagli occhi - con delicatezza - anche il trucco waterproof. La formula include acqua termale di Uriage, dal potere rinfrescante e rigenerante.

Ascoltate la nonna: affidatevi all'olio di ricino

Vostra nonna - come sempre - ha ragione: l'olio di ricino rinforza, inspessisce e sviluppa la crescita delle ciglia (ma anche delle sopracciglia e dei capelli, ottimo anche per rinfozare le unghie).

Come applicare l'olio di ricino sulle ciglia? Utilizzate uno scovolino per mascara pulito (potete pulirne uno che non utilizzate più, oppure comprare brosse monouso su Amazon o da Tiger) e stendete il prodotto su tutta la lunghezza delle ciglia. Pettinarle le "mette in piega" allungandole, inoltre, questo gesto stimola i bulbi e la loro crescita, cadiuvata ulteriormente dall'olio di ricino.

Low cost e molto efficace, l'olio di ricino spremuto a freddo ha proprietà addolcenti, è un ottimo alleato per ciglia forti, lunghe e voluminose ed è ideale per trattare con impacchi rinforzante e rigeneranti anche unghie e capelli.

