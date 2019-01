Per affrontare il nuovo anno nel modo giusto, ecco i 10 buoni propositi beauty che vi consigliamo di seguire nel 2019

Nuovo anno, nuova vita. Ce lo ripromettiamo sempre ma poi, complice la pigrizia, ricadiamo nelle solite abitudini beauty. Perché, invece, non provare a uscire dalla comfort zone e sperimentare nuove soluzioni skincare per dare alla pelle un booster di energia e nutrimento?

O ancora, perché non usare nuovi colori e nuovi prodotti per rendere il make up ancora più giocoso?

Negli ultimi mesi, noi di Grazia.it abbiamo provato a modificare la nostra beauty routine e, per il 2019, abbiamo stilato una lista di 10 propositi beauty per iniziare l'anno con il piede giusto: leggi i nostri consigli!

Dire definitivamente addio alle occhiaie

Le ore trascorse al computer oppure le poche ore di sonno, infine lo stress e la stanchezza sono nemici giurati del contorno occhi. La promessa è trovare le soluzioni giuste per risvegliare questa zona delicata e rendere più luminoso il viso.

Il prodotto consigliato: Foreo Iris è un massaggiatore per occhi che utilizza la tecnologia T-Sonic™ alternata per ridurre l’insorgere di occhiaie, borse sotto gli occhi e rughe.

Non trascurare le sopracciglia

Sono la cornice dello sguardo ma, a volte, tendiamo a sottovalutarle e restano in secondo piano. Basta davvero poco per rimetterle in ordine: pinzetta, matita e spazzola per sopracciglia sono gli strumenti indispensabili.

Il prodotto consigliato: Ultimate BrowTM Retractable Brow Pencil di wet n wild®.

Inserire uno scrub corpo nella beauty routine

Elimina le cellule morte e consente ai trattamenti corpo di penetrare meglio e in profondità. E, poi, rende la pelle più luminosa: inserirlo nella routine di bellezza significa arrivare all'estate con un corpo pronto per un'abbronzatura al top. A torto si pensa che l'applicazione richieda molto tempo: basta massaggiare il prodotto durante la doccia. Facile e veloce.

Il prodotto consigliato: Amorem Scrub Corpo Les Counvent des Minimes.

Prendersi cura delle mani

Come per la pelle del viso e del corpo anche le mani, una delle zone più esposte del corpo, hanno bisogno di idratazione e nutrimento costante. La promessa per il 2019 è di massaggiarle con delle creme ad hoc dopo aver concluso la beauty routine (o anche durante una pausa in ufficio).

Il prodotto consigliato: Bakel Hand Cream contiene oli e burri vegetali in grado di nutrire profondamente la cute. In più l’estratto di Liquirizia e la Creatinina conferiscono alla formula una spiccata azione anti-macchia.

Provare un rossetto di un colore diverso (per le red addicted)

Un consiglio per chi, come noi, non esce mai senza un rossetto rosso sulle labbra. Proviamo ad abbandonare la nostra comfort zone per testare altri colori long lasting. Tra gloss, rossetti liquidi e stick matte, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Il prodotto consigliato: Gloss Bomb Universal Lip Luminizer in FU$$Y di Fenty Beauty by Rihanna.

Scegliere un ombretto colorato al posto del classico smokey nero

Non solo nude o smokey marrone e black: il trucco occhi colorato sarà grande protagonista nel 2019. Provate tonalità diverse: resterete stupite dai risultati inaspettati.

Il prodotto consigliato: Dear Dahlia Paradise Dual Palette Sunset Romance.

Fare una maschera a settimana per rilassarsi

La maschera viso è stato uno dei trend principali del 2018 e, siamo sicuri, sono destinate a spopolare anche nel 2019. Più che una moda, in realtà, applicare una sheet mask è facile, comodo e rappresenta quel passaggio in più che fa la differenza nella beauty routine. Perché, dunque, rinunciare?

Il prodotto consigliato: GOLD PEEL OFF MASK con Oro e Collagene di Synergy Derm.

Scegliere un cosmetico green amico dell'ambiente

L'attenzione all'ambiente e a una routine di bellezza "clean" ha contagiato anche noi: nel 2018 abbiamo testato moltissimi prodotti green e l'obiettivo è provare a rendere sempre più ecofriendly la nostra beauty bag.

Il prodotto consigliato: Leahlani Skincare Bless Beauty Balm è un delicato e setoso balsamo che si fonde armoniosamente con la pelle.

Scegliere il prodotto giusto per una pelle più luminosa

Una buona detersione è la base, ma spesso non basta. Per avere una pelle luminosa bisogna completare la beauty routine con creme e sieri specifici. Come sempre: spesso a fare la differenza è un gesto di bellezza in più.

Il prodotto consigliato: Truth Serum ® OLEHENRIKSEN è un siero antietà formulato con vitamina C e collagene, per illuminare la pelle e garantire idratazione.

Puntare a una detersione efficace

A volte un solo detergente è sempre sufficiente: per eliminare residui di trucco e sporcizia dal viso, è necessario, almeno un paio di volte a settimana, "ossigenare" la pelle con peeling o trattamenti detox. Noterete il cambiamento già dalla prima volta!

I prodotti consigliati: THE MICRODELIVERY DETOXIFYING OXYGEN PEEL di Philosophy abbina i benefici dell’azione purificante di una maschera detossificante a quelli di un’azione sbiancante e illuminante di un trattamento viso.

Artwork by Elisa Costa