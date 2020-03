Sette consigli utili per seguire una beauty routine scrupolosa a casa e senza fretta <3

Beauty routine viso a casa: avete tempo da dedicare a voi stesse? Provate a seguire tutti gli step che abbiamo individuato per prenderci cura più profondamente della nostra nostra pelle. I nostri sono consigli, non vanno eseguiti alla lettera per cui, se vi trovate meglio prima a esfoliare e dopo ad applicare una lozione tonica, andrà benissimo! "Ascoltate" le reazioni della vostra pelle prima di tutto.

STEP 1: Detersione

Cosa significa detergere? Letteralmente asportare impurità da una superficie. In questo caso, essendo la nostra pelle, deve essere trattata nel modo più delicato possibile. Usiamo quindi prodotti a base ipoallergenica oppure con basse concentrazioni di agenti schiumogeni. Spesso sovrapponiamo il concetto di sensazione di pulizia con la pulizia vera e propria. Detergere senza aggredire l'epidermide sul lungo termine apporta benefici alla grana e all'equilibrio stesso delle cellule epiteliali. Per cui via libera a latte detergente, prodotti a base oleosa o cremosa non aggressivi.

STEP 2: Struccarsi

Passiamo alla fase vera e propria del "togliamoci il trucco" che richiede altrettanta dolcezza nei gesti. Una buona scelta può cadere su un prodotto bifasico che combina due tipi di soluzioni, generalmente una acquosa e una oleosa che opportunamente miscelate andranno applicate su dischetti di cotone. Teneteli sugli occhi per qualche minuto e poi rimuovete. Il gesto adatto non è quello di strofinare ma di tamponare oppure di direzionare il dischetto sempre verso destra o verso sinistra.

STEP 3: Esfoliare

Anche qui che regni il buon senso, non serve strofinarsi il viso energicamente sperando che il ricambio cellulare avvenga più velocemente, sarà la costanza nella cura sul lungo termine che vi premierà. Prediligete esfoliazione con peeling con microgranuli naturali o con alfa-idrossiacidi ovvero acidi derivanti per lo più dalla frutta con azione esfoliante. Una volta alla settimana potrà bastare.

STEP 4: Lozione o tonico

Grande alleato il tonico. Lo associamo per tradizione all'acqua di rose (un classico intramontabile amatissimo anche da noi) e gestuelle da effettuare prima dell'applicazione della crema. Tonico o lozione a seconda della preferenza: i tonici preferiteli in soluzioni senza alcool, con vitamine o proprietà lenitive. Le lozioni invece sono solitamente più ricche di agenti idratanti. Data la texture potete applicare i prodotti anche sulle mani tamponandole poi a palmo aperto su tutto il viso. Non vanno risciacquati, anzi. Avrete la pelle pronta a ricevere il trattamento successivo.

Step 5: Maschera

La maschera potete farla anche tutti i giorni, soprattutto se si tratta di maschere idratanti o per chi ne bisogno, nutrienti oppure in versione flash. La vostra pelle vi indicherà la necessità del momento. Le maschere a base di argilla andranno bene per gestire le impurità, quelle in tessuto per regalarsi dieci minuti di relax. Ricordate che sono prodotti concentrati e veri e propri atti di self-care, per cui via libera!

Step 6: Siero o olio

Coi pori aperti (non abbiamo detto dilatati, tranquille!) grazie al tonico o alla lozione, la pelle riceve meglio il siero o l'olio. In entrambi i prodotti - dipende dal tipo di texture che preferite - troverete maggiori concentrazioni di attivi che possono essere vitamina E, acido ialuronico, vitamina C, peptidi etc o altri ingredienti che aiutano l'epidermide a tenersi idratata ed elastica.

STEP 7: Crema + contorno occhi

Il gesto skincare per eccellenza, quello che suggella l'alleanza tra il nostro desiderio di cura e l'effetto degli ingredienti di cui è composta la nostra crema per un risultato ottimale. Le consistenze potete sceglierle ricche o meno ricche, in gel o mousse. Cominciate dal contorno occhi che richiede formule iperdelicate e riguardo nell'applicazione e poi, benvenga la crema, da massaggiare su tutto il viso come rito conclusivo.

