È una delle zone più delicate del viso e, anche per questo, facilmente colpita da inestetismi come rughe, occhiaie e borse. I migliori prodotti per prevenire (e ridurre) i danni

La zona del contorno occhi è quattro volte più sottile rispetto alla pelle del viso ma è anche la più sensibile.

Se, poi, consideriamo che è anche quella più sollecitata, a causa del movimento degli occhi, è facile intuire che necessita di cure ad hoc e di un'attenzione speciale.

La soluzione? Una crema o un gel contorno occhi: ne abbiamo scelti 10 fra i migliori. Leggete l'articolo e trovate quello che fa per voi.

Regala una luminosità immediata e aiuta a combattare le occhiaie. Il merito è del complesso Super-Skin Boosting Factors che associa un booster di ossigenazione all'acido ialuronico e all’enzima detossificante per rivelare uno sguardo zero difetti giorno dopo giorno.



Morbida crema rosata effetto glow, contiene il Cellular Supreme di EdelweissTM, rigenerante, cinque estratti di piante, con un’azione che riduce le borse, e attivi illuminanti dall’effetto ottico, per una luminosità duratura.

La sua formula produce un effetto ghiaccio ad azione vaso-tensore immediata che aiuta a ridurre i gonfiori, mentre le alghe Rosse Corallina Officinalis e Palmaria e Palmata stimolano la micro-circolazione e migliorano il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Con olio di noce di cocco, amminoacidi, olio di rosa canina e caffeina, migliora l’elasticità della pelle nel corso del tempo e attenua la comparsa di segni di espressione e rughe.

Perfezionatore dello sguardo, contribuisce a idratare e levigare le rughe e le linee sottili, nascondere immediatamente l'aspetto di gonfiori e occhiaie e, infine, a illuminare il look.



Gel leggero, agisce come collagene sulla pelle formando un secondo strato per rinforzarla e proteggerla dall’assottigliamento della palpebra causato dalle aggressioni ambientali e dallo stile di vita.

Associa il potere delle Cellule Bi-Floreali® di Zafferano e Bouganvillea, l’Oleoattivo® di Rosa di porcellana e un complesso naturale nutriente e ricostituente anti-età assoluta che dona nuova luce allo sguardo.

Solleva, distende e illumina lo sguardo grazie a un cocktail di tre peptidi che attivano le proteine di supporto della pelle.



Studiato per ridurre la comparsa di rughe e linee sottili, contiene LCA Complex (Acido Lattico a pH controllato e vitamine antiossidanti per la pelle A, C, E & Pro-A).

Gel siero lifting, idrata in profondità e rigenera la pelle sensibile del contorno occhi e labbra.

Credit ph: Pexels.com

Artwork by Elisa Costa