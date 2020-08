Siete in partenza per il lago? Ecco i cosmetici da portare con voi nel beauty case

Se la meta per le vacanze estive è stata scelta, è giunto il momento di pensare non solo ai bagagli, ma anche a quali prodotti cosmetici portare in viaggio con sé.

Un beauty case per il lago ben studiato può infatti facilitare molto la permanenza, offrendovi i prodotti più adatti per prendersi cura di pelle e capelli in base alle esigenze specifiche della vacanza.

Al mare, in montagna, in città o al lago: la pelle ha bisogni diversi, perché sottoposta a stress diversi, e partire preparate è sicuramente un vantaggio per fornirle tutto ciò di cui necessita.

Il beauty case per una vacanza al lago dovrà contenere prodotti delicati e lenitivi per la pelle che, pur essendo immersa in acqua dolce e non salata, è comunque soggetta a irritazioni tipiche delle zone lacustri, come ad esempio la "dermatite del bagnante". Dedicatele quindi attenzioni extra e prodotti dalle texture delicate.

Non dimenticate di curare maggiormente anche i capelli che, sottoposti a bagni continui, hanno bisogno di ancor più idratazione.

Infine un tocco di makeup per esaltare l'abbronzatura di sera e lo smalto per unghie nei colori dell'estate.

Con un unico gesto strucca e deterge. Formulato con ingredienti naturali, è adatta anche alle pelli più sensibili, perché rispetta il microbiota cutaneo. La spugna di origini marine aiuta a rimuovere i residui con delicatezza.

Si applica di sera e si lascia agire tutta la notte, per lenire, calmare i rossori e ridurre lo stato infiammatorio della pelle danneggiata, prevenendo ulteriori danni.

Un'ondata di freschezza sulla pelle dopo una giornata sotto al sole. Con il 98% di ingredienti di origine naturale, tra cui aloe, timo, rosmarino e salvia, idrata e rinfresca la pelle del corpo.

L'azienda Made in Italy specializzata in suncare utilizza SPF di altissima qualità, per coniugare protezione solare, ingredienti skincare anti-age, e un packaging di tendenza, così da rendere la crema solare sempre più cool.

Lo shampoo idratante a base di olio di semi d'uva specifico per capelli ricci non fa schiuma e preserva gli olii naturali del capello per salvaguardare l'idratazione e mantenere i ricci elastici e strutturati.

È lo spray ravvivante, che dona un boost di energia ai capelli durante la stagione estiva, quando sono maggiormente sottoposti a stress e necessitano di maggior nutrimento e lucentezza. Come gli altri prodotti del marchio, è personalizzabile in base alle necessità dei capelli.

Illumina l'incarnato baciato dal sole, donando un colorito iridato dall'effetto radioso naturale.

L'arancione intenso è declinato in chiave fluo per una manicure solare e divertente.

