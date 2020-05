Guida alla perfetta tintarella: i prodotti e i consigli dell'esperto per una abbronzatura long lasting

Che voglia di tintarella! Il sole è già caldo, il costume pronto e anche la nostra beauty bag con tutti i prodotti migliori per un colorito invidiabile! Ma se avete ancora dubbi su quali scegliere e, soprattutto, su come garantirvi un'abbronzatura duratura e in tutta sicurezza, continuate a leggere questo articolo!

Esposizione solare: come prendere la tintarella in sicurezza

L'esposizione al primo sole è fondamentale perché, soprattutto all'inizio, la pelle, dotata di difese naturali, ha bisogno di prepararsi. Ed è qui che entrano in gioco i solari, sempre necessari e con un alto fattore di protezione soprattutto quando è da tempo che non facciamo un bagno di sole. Se avete dubbi sul prodotto da scegliere, studiate la vostra pelle perché «l'esposizione va correlata con il proprio fototipo, carta d'identità della pelle che indica la reazione della cute ai raggi ultravioletti», dice il dermatologo Antonino Di Pietro. Che precisa: «Chi ha una pelle con fototipo 1 non diventerà mai abbronzato quanto chi invece ha un fototipo 5. I primi devono sempre tenere alto il livello di protezione rispetto a chi ha una pelle già scura».

Inoltre, va ricordato che «fattori di protezione elevati non bloccano affatto la formazione della tintarella ma ne favoriscono la formazione graduale per un colorito più uniforme e duraturo. Una volta abbronzate, potete scegliere prodotti con SPF via via più basso». Insomma: prendere il sole sì, ma sempre prestando attenzione alla pelle e scegliendo il prodotto migliore da usare nel modo corretto per garantirsi una tintarella long lasting. Ecco tutti i solari del momento.

Abbronzatura: come farla durare a lungo

Una volta ottenuto il colorito desiderato, bisogna mettere in atto alcuni escamotage per prolungare la durata dell'abbronzatura lavorando, allo stesso tempo, sulla luminosità della pelle rendendola più uniforme. In soccorso arriva l'alimentazione con una dieta in cui la parte da leone la fanno gli alimenti ricchi di betacarotene, efficaci nel contrastare l'azione ossidante dei raggi solari. Via libera a frutta e ortaggi arancioni e gialli e a cibi ricchi di vitamina C.

E poi tante coccole per la pelle. Con creme super idratanti e antisecchezza, da mescolare a oli ricchi di particelle dorate per esaltare il colorito. L'azione idratante dei prodotti è amplificata da uno scrub corpo e viso che non spazza via la tintarella ma solo le cellule morte e le impurità, responsabili dell'aspetto opaco e grigio.

Abbronzatura duratura: quali prodotti usare

Altri validi alleati, da utilizzare dopo la detersione e l'applicazione delle creme idratanti, sono gli autoabbronzanti viso e corpo. Applicati nel modo corretto, possono uniformare e sublimare il colorito rendendolo anche più intenso. Grazie alle nuove formulazioni, questi prodotti sono assorbiti subito dalla pelle senza lasciare macchie.

Se usate le formule spray, spruzzate il prodotto a una distanza di 30 centimetri (il consiglio: scegliete questo tipo di autoabbronzante per il viso). Se preferite i prodotti in mousse o in crema, usate i guanti per evitare macchie sulle mani (oppure lavatele subito dopo l'applicazione). Dosate la giusta quantità di prodotto, senza esagerare. E se l'obiettivo è ritornare sulla sdraio a prendere il sole, non dimenticate di riapplicare il solare: è una regola fondamentale. Anche in città!

Scegliete tra i migliori autoabbronzanti, quello che fa per voi.

Integratori e acceleratori di abbronzatura: perché (e come) usarli

Un mese prima dell'esposizione: è il tempo consigliato per iniziare i con integratori solari. «Come il solare – dice Di Pietro sul suo blog - l'attivatore per l’abbronzatura va scelto in base al fototipo di pelle e anche in base a dove si prenderà il sole». Per esempio: se siete in montagna, dove i raggi sono più forti, l'integratore è un must. In ogni caso è una scelta saggia «cominciare un trattamento con degli integratori di melanina per favorire l’abbronzatura può essere una mossa saggia per preparare la pelle a essere più forte sotto i raggi UV e, nel caso di fototipo I o II, dove un attivatore di melanina può aiutare la pelle a essere meno sensibile e reattiva al sole».

