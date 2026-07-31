Dalla Sicilia a Venezia, passando per Capri, Roma e Firenze: 15 fragranze trasformano paesaggi, tradizioni e materie prime italiane in un viaggio da indossare

L'Italia è un luogo magico, da vivere e respirare. Dal profumo degli agrumeti affacciati sul mare, a quello degli uliveti scaldati dal sole, fino ai petali di fiori e dell'incenso che avvolge le chiese più antiche. Da nord a sud, ogni territorio custodisce un'identità olfattiva fatta di paesaggi, tradizioni e materie prime che negli anni hanno ispirato alcune delle fragranze più affascinanti della profumeria italiana. Abbiamo selezionato quelle che, più di tutte, trasformano un luogo in un'emozione da indossare: un itinerario che attraversa il Bel Paese senza mai lasciare la pelle.

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I profumi italiani da provare - e amare - nell'estate 2026

Partite con noi per le località italiane più suggestive e lasciatevi trasportare dall'olfatto: i migliori profumi Made in Italy del momento vi attendono.

Una fragranza verde che apre con bergamotto e mora ed evolve in un cuore aromatico di lavanda e salvia sclarea. Sul fondo, iris, muschio vegetale e patchouli, che donano corpo al jus, per un effetto dolcemente nostalgico e vegetale. Il risultato? La rigogliosa natura toscana in boccetta.

Da oltre due secoli la violetta è il fiore di Parma, indissolubilmente legato alla figura della duchessa Maria Luigia. Questa fragranza celebra una delle tradizioni più iconiche della città, con una composizione in cui la violetta è protagonista assoluta, affiancata da rosa, gelsomino, ylang ylang e muschio. Elegantissima e budget friendly, da provare.

Caratterizzato da un esclusivo design firmato da Laura Gonzalez per La Caletta - l'edizione limitata estiva del marchio italiano - Bergamotto La Spugnatura esalta il carattere dell'agrume calabrese. Per ottenere la sua essenza, il bergamotto viene infatti trattato con una spugna direttamente dalla scorza secondo un'antica tradizione artigiana tramandata di generazione in generazione.

Ogni anno Spello si trasforma in un mosaico di petali con la sua celebre Infiorata, tra gli eventi floreali più suggestivi d'Italia. Questa Acqua ai Petali, con veri petali di fiori in sospensione, si ispira proprio a quella tradizione, racchiudendo in una fragranza luminosa e fiorita tutta la bellezza della natura umbra. Senza alcol, si può applicare liberamente su corpo e capelli in ogni momento della giornata.

L'ulivo è uno dei più antichi emblemi del paesaggio e della cultura mediterranea. Con 201 Ulivo, LabSolue ne interpreta l'essenza attraverso un accordo di ulivo, vetiver e cisto, evocando distese di uliveti secolari, tronchi scaldati dal sole e foglie argentate mosse dal vento.

L'assolata isola di Capri fatta profumo. Foglie di limone, tè verde e frizzanti accordi agrumati danno vita a una fragranza che richiama il paesaggio luminoso e la vegetazione affacciata sul mare.

Scogliere, campagne e muri a secco: il fico d'India accompagna il paesaggio siciliano da secoli. Ortigia Sicilia gli dedica una fragranza fresca e vellutata unisex che ne interpreta il carattere attraverso note di fico e cedro.

Più che un profumo, un omaggio alla città di Firenze. Creata per ricordare gli Angeli del Fango, i volontari che accorsero in città dopo l'alluvione del 1966, Angeli di Firenze è una colonia di rinascita che infonde benessere con accordi fruttati, sentori marini e gelsomino.

Dalla formula idratante infusa di aloe vera bio e glicerina, questa acqua profumata per il corpo è ispirata all'incantevole terra salentina. Le note cardine? Limone dolce e neroli in apertura, gelsomino e gardenia nel cuore seguiti da ambra e patchouli nel fondo.

Incenso delle Chiese di Roma ci trasporta nella Roma più autentica e meditativa. Una fragranza must, nata per evocare il profumo che accoglie entrando nelle chiese storiche della Capitale, con una composizione calda e avvolgente a base di incenso, legni e ambra.

Non tutti sanno che Venezia ha una sua rosa. Si chiama Rosa Moceniga ed è un'antica varietà coltivata nei giardini veneti. The Merchant of Venice le rende omaggio con una fragranza intrisa di bellezza, ispirata a uno dei simboli botanici più affascinanti della Serenissima.

Pochi agrumi raccontano un territorio come il chinotto di Savona. In Chinotto Gourmand, Abaton ne esalta il carattere con un accordo gourmand di arancia, vaniglia e caramello. Una fragranza originale da provare.

Ispirato "alla forza dell’acqua e alla libertà del mare aperto", questo profumo unisex è un grande classico tutto italiano. La sua piramide olfattiva brilla di agrumi e cristalli di sale uniti a giglio di mare, gelsomino e mughetto. Sul fondo, accoglienti note muschiate e legni marini.

La Napoli della Smorfia e del Lotto vive ne La Dea Bendata, fragranza che rende omaggio a una delle tradizioni popolari più iconiche della città. La composizione riunisce ingredienti simbolo di prosperità e buon auspicio – come arancio amaro, melograno, marzapane e tre varietà di pepe – dando vita a una fragranza che richiama l'idea di un piccolo talismano da indossare.

Ichnusa è l'antico nome greco della Sardegna e racchiude l'anima dell'isola. Il marchio romano la racconta attraverso le note di erba appena tagliata, foglia di fico e mirto facendoci sentire sulla pelle la macchia mediterranea, la natura selvaggia e il profumo della terra scaldata dal sole.

Credits Ph.: Getty Images

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